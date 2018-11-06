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Бурятия и Забайкальский край из состава Сибирского федерального округа перешли в Дальневосточный федеральный округ

Президент расширил ДФО

Бурятия и Забайкальский край из состава Сибирского федерального округа перешли в Дальневосточный федеральный округ. Меры поддержки ДФО будут эффективно использоваться и в этих двух регионах, пообещали в Минвостокразвития.

Указом президента РФ от 3 ноября 2018 г. № 632 расширен Дальневосточный федеральный округ. В его состав включено два новых региона: Республика Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в состав СФО.

Таким образом, ДФО сейчас состоит из 11 субъектов Федерации: Республики Бурятия, Республики Саха (Якутии), Забайкальского, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев, Сахалинской, Магаданской, Амурской, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа.

В составе Сибирского федерального округа осталось 10 регионов. Это Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская и Томская области.

Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с указом № 632, сообщает корреспондент Fishnews. Руководитель администрации президента должен утвердить структуру и штатную численность аппаратов полномочных представителей президента в СФО и ДФО.

Напомним, что в Дальневосточном федеральном округе действует ряд специальных мер поддержки – свободный порт, территории опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР), «дальневосточный гектар» и другие.

«Мы сделаем все, чтобы преференции развития Дальнего Востока, которые сейчас набирают обороты в девяти регионах, максимально развивались и в еще двух новых регионах», - прокомментировал изменение состава ДФО министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокновосибирскправительство
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