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Осенняя Волга у Жигулей. Фото Eternal Sledopyt («Википедия»)

Источники загрязнения Волги пересчитали

В результате пешего рейда вдоль Волги специалисты Минприроды обнаружили более 230 объектов загрязнения реки. Дополнительную информацию даст анализ результатов аэрофотосъемки.

Всего в 17 регионах страны, через которые протекает Волга, обнаружили 199 затонувших объектов, 21 объект обращения с отходами производства и потребления, 12 биозахоронений, 2 участка загрязнения земли, 2 объекта накопленного экологического вреда. Из 17 субъектов Федерации только Костромская, Тверская и Ярославская области не имеют затонувших объектов, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Второй этап исследования проходил с использованием беспилотных летательных аппаратов. Они в высоком разрешении отсняли русло реки и береговую линию шириной 250 м. Сейчас полученные снимки анализируют.

«Волга – это не только самая большая река Европы, но и важнейший фактор социально-экономического развития для более чем 20 регионов, где проживает более 30 млн человек. Экологическая реабилитация Волги – наша приоритетная задача. Опыт и результаты, полученные в ходе реализации программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ 2012-2020», станут фундаментом для большого пласта работ на Волге в ходе реализации национального проекта «Экология», - отметил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

C 2019 г. приоритетный проект «Оздоровление Волги» переформатируют в федеральный. Это одно из одиннадцати направлений нацпроекта «Экология». Среди ключевых задач - ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке, извлечение и утилизация затонувших судов, сокращение сброса загрязненных сточных вод. На реализацию проекта предполагается потратить более 220 млрд руб., в том числе почти 50 млрд руб. из внебюджетных источников.

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