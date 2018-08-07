07 августа 2018 года

Сохранение уникальных озер вошло в нацпроект

В рамках национального проекта «Экология» планируется оздоровить уникальные озера, например Байкал и Телецкое, отметил премьер Дмитрий Медведев. Предполагается, что это поможет в развитии туризма.

Национальный проект «Экология» обсудили на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что проект направлен на кардинальное улучшение экологической обстановки в стране, сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ.

Улучшения, по словам главы кабмина, ожидаются, в частности, в сфере туризма – благодаря планируемым работам по развитию профильной инфраструктуры в национальных парках, по оздоровлению уникальных озер, таких как Байкал или Телецкое озеро. «Мы на заседании Правительства в пятницу уже приняли решение выделить первый транш денег, чтобы привести в порядок часть береговой линии этого озера», - напомнил Дмитрий Медведев.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин на брифинге после заседания подтвердил, что в рамках проекта до 2024 г. предстоит очистить «многие реки России, уникальные озера – Байкал, Телецкое, многие другие».

Подготовить национальные проекты по 12 направлениям президент Владимир Путин поручил указом в мае текущего года. Среди целей, которые глава государства поставил перед правительством по экологии, оздоровление водных объектов, включая Волгу, сохранение уникальных водных систем, в том числе Телецкого озера на Алтае и Байкала. Для этого должна быть выполнена экологическая реабилитация водных объектов. Одна из задач – реализовать проект, направленный на сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, на устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы.

Также указ предусматривает реализацию проекта по сохранению Байкала, выполнение мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежной акватории озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры.

Заявил президент и о важности сохранения биоразнообразия – в том числе за счет увеличения площади особо охраняемых природных территорий на 5 млн га. Предполагается создание не менее 24 новых ООПТ.

Fishnews