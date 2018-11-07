07 ноября 2018 года

РРПК готовится представить рознице новый продукт

«Русская рыбопромышленная компания» начала производство рыбных палочек в розничной фасовке. Продавать новый продукт планируется под собственным брендом Nordeco.

Выпуск рыбных палочек в фасовке по 250 г «Русская рыбопромышленная компания» запустила на мощностях российского завода Espersen Group - мирового лидера в производстве замороженной рыбной продукции. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе РРПК.

«Мы хотим вновь познакомить российского потребителя с таким продуктом, как рыбные палочки, – прокомментировал генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор Кирсанов. – Мы предлагаем рынку продукцию высочайшего качества - из филе минтая однократной заморозки, что сохраняет полезные для здоровья человека элементы, которыми богата эта рыба, и ее первозданный вкус».

В ближайшее время Espersen Group начнет также производство для РРПК порционного филе минтая в фасовке 400 г и фарша минтая высшей категории в фасовке 450 г.

Продукты в категории «готово к приготовлению» будут выпускаться под собственным брендом РРПК Nordeco в объеме 5-6 тыс. тонн в год. «Вся продукция Nordeco производится из филе и фарша минтая, замороженного в море. В процессе переработки сырье не размораживается, что обеспечивает высокое качество продукта», - подчеркнули в пресс-службе.

Помимо продуктов, производимых на мощностях Espersen Group, РРПК выпускает филе минтая в килограммовой упаковке под брендом Nordeco непосредственно на рыболовных траулерах. С текущего года освоено также производство на судах фарша минтая в аналогичной фасовке.

Старт розничных продаж продуктов Nordeco запланирован на конец нынешнего года.

Кроме того, с начала 2019 г. на прилавках появится продукция объединенного бренда Agama-Nordeco. Под этим брендом будут выпускать порционное филе и фарш из блочного филе и фарша минтая, а также филе минтая в индивидуальной упаковке. Вся продукция будет производиться на мощностях компании Agama из сырья РРПК однократной заморозки.

Fishnews