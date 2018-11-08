08 ноября 2018 года

Покупателей к «Норду» не допустили

Украинский аукцион по продаже российского сейнера «Норд» не состоялся. Все 12 заявок на участие в торгах были отклонены. Ко второй попытке стартовую цену судна предполагается снизить.

Причины отклонения заявок на сайте торгов не указаны. Сейнер продавался со стартовой ценой 1,6 млн гривен (3,8 млн рублей). Судно выставят на аукцион повторно со снижением цены, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора украинского госпредприятия «Система электронных торгов арестованного имущества» Виктора Вишнева.

Между тем судовладелец - керченский рыбколхоз имени Первого мая – при поддержке правительства Крыма ведет работу по возвращению судна, рассказала ТАСС представитель предприятия Анна Шевелева.

Как сообщает Fishnews, 12 ноября в Киеве начнется судебный процесс над капитаном «Норда» Владимиром Горбенко.

Fishnews