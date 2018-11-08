08 ноября 2018 года

Любительская рыбалка пошла на новый заход

Профильный комитет Госдумы вновь рекомендовал принять во втором чтении законопроект о любительском рыболовстве. В документе убрали именные разрешения на рыбалку и ограничили использование рыболовных участков.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 7 ноября рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель комитета Николай Николаев напомнил, что история законопроекта тянется с 2013 г., когда он был принят в первом чтении. Тогда к тексту документа было очень много вопросов, которые тормозили его дальнейшее прохождение, но в результате длительных обсуждений, в том числе на публичных площадках, удалось найти «определенный консенсус».

Как сообщает корреспондент Fishnews, одним из компромиссных решений стал отказ от первоначальной концепции повсеместного введения рыбопромысловых участков - их оставили в некоторых районах Севера, Сибири и Дальнего Востока и только для ценных пород рыб. Таких, к примеру, как семга, таймень, чавыча, байкальский омуль.

По мнению Николая Николаева, рыбопромысловые участки на севере выполняют практически природоохранную функцию. «Там, где таких рыбопромысловых участков нет, например, на Кольском полуострове, там рыбы-то уже нет, - отметил депутат. - Очень хорошо, что мы предусмотрели все-таки исключение этих участков из запрета. В соответствии с финальной версией получается, что все РПУ заканчивают свою работу 31 декабря 2020 г., кроме участков на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, которые культивируют поименованные редкие виды рыб». Николай Николаев добавил, что поправками предусмотрено переоформление, в том числе таких участков, для дальнейшей эксплуатации.

Вторым камнем преткновения, по словам главы комитета, были так называемые фиш-карты или именные свидетельства для граждан, желающих ловить определенные виды рыб. По мнению депутатов, механизм таких разрешений до конца не ясен и предполагает, что в разных регионах списки видов рыб, которых можно добывать по разрешениям, будут отличаться. Поэтому в новой редакции от фиш-карт решено отказаться. «У нас остается в целом такой механизм, как правила рыболовства, который работает», - подчеркнул Николай Николаев.

По информации комитета, в законопроекте определено, что любительское рыболовство осуществляется с учетом правил и ограничений, устанавливаемых Минсельхозом, а в некоторых случаях региональными властями. Использовать сети разрешено только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока и только при ловле рыбы для личных нужд. При этом сети будут поштучно маркироваться в теруправлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре.

Ограничения также вводятся на любительскую рыбалку, если водоем используется для аквакультуры. Запрещается оборот жаберных сетей и подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой.

Присутствовавшие на заседании представители Минсельхоза и Росрыболовства поддержали поправки. По итогам голосования члены комитета рекомендовали принять законопроект во втором чтении и включить его в порядок работы Госдумы на 13 ноября.

Fishnews