Новости
Принятия закона о любительской рыбалке ждут уже несколько лет

Любительская рыбалка пошла на новый заход

Профильный комитет Госдумы вновь рекомендовал принять во втором чтении законопроект о любительском рыболовстве. В документе убрали именные разрешения на рыбалку и ограничили использование рыболовных участков.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 7 ноября рассмотрел подготовленный ко второму чтению законопроект «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель комитета Николай Николаев напомнил, что история законопроекта тянется с 2013 г., когда он был принят в первом чтении. Тогда к тексту документа было очень много вопросов, которые тормозили его дальнейшее прохождение, но в результате длительных обсуждений, в том числе на публичных площадках, удалось найти «определенный консенсус».

Как сообщает корреспондент Fishnews, одним из компромиссных решений стал отказ от первоначальной концепции повсеместного введения рыбопромысловых участков - их оставили в некоторых районах Севера, Сибири и Дальнего Востока и только для ценных пород рыб. Таких, к примеру, как семга, таймень, чавыча, байкальский омуль.

По мнению Николая Николаева, рыбопромысловые участки на севере выполняют практически природоохранную функцию. «Там, где таких рыбопромысловых участков нет, например, на Кольском полуострове, там рыбы-то уже нет, - отметил депутат. - Очень хорошо, что мы предусмотрели все-таки исключение этих участков из запрета. В соответствии с финальной версией получается, что все РПУ заканчивают свою работу 31 декабря 2020 г., кроме участков на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке, которые культивируют поименованные редкие виды рыб». Николай Николаев добавил, что поправками предусмотрено переоформление, в том числе таких участков, для дальнейшей эксплуатации.

Вторым камнем преткновения, по словам главы комитета, были так называемые фиш-карты или именные свидетельства для граждан, желающих ловить определенные виды рыб. По мнению депутатов, механизм таких разрешений до конца не ясен и предполагает, что в разных регионах списки видов рыб, которых можно добывать по разрешениям, будут отличаться. Поэтому в новой редакции от фиш-карт решено отказаться. «У нас остается в целом такой механизм, как правила рыболовства, который работает», - подчеркнул Николай Николаев.

По информации комитета, в законопроекте определено, что любительское рыболовство осуществляется с учетом правил и ограничений, устанавливаемых Минсельхозом, а в некоторых случаях региональными властями. Использовать сети разрешено только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока и только при ловле рыбы для личных нужд. При этом сети будут поштучно маркироваться в теруправлениях Росрыболовства и учитываться в специальном реестре.

Ограничения также вводятся на любительскую рыбалку, если водоем используется для аквакультуры. Запрещается оборот жаберных сетей и подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой.

Присутствовавшие на заседании представители Минсельхоза и Росрыболовства поддержали поправки. По итогам голосования члены комитета рекомендовали принять законопроект во втором чтении и включить его в порядок работы Госдумы на 13 ноября.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Андрей ГОРНИЧНЫХ

Развитие отрасли ставит перед нами новые задачи

Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей УЛЬЯНОВ

Директор Института повышения конкурентоспособности

Алексей УЛЬЯНОВ

Трудно представить худшее решение, чем крабовые аукционы

Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Рикардо Эрнесто ЛАГОРИО

Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации

Рикардо ЛАГОРИО

Аргентина – Россия: на волне сотрудничества

Управляющий директор компании «Порт Поронайск» Алексей ФЕРТ

Управляющий директор компании «Порт Поронайск»

Алексей ФЕРТ

Мост на Сахалин открывает интересные перспективы

Все интервью

Личное мнение

Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО

Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников

Сергей ТИМОШЕНКО

Отраслевое трехстороннее соглашение – это цивилизованный способ договариваться с государством

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Налоговые поправки нуждаются в доработке

Все материалы

Крупным планом

В цехах завода Moon Tech

Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

На кого надеяться лососю Приморья

На фото - вялится любительский улов красноперки и камбалы

Будут ли работать нормы для любителей?

Линия по рыбопереработке на основе пазового конвейера («покет»)

«Технологическое оборудование»: решения для рыбопереработки любого формата

Все материалы

События

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Тему квотных аукционов обсудили в Хабаровске на совместном расширенном заседании Координационного совета региональных отделений РСПП в ДФО и Комитета РСПП по цифровой экономике

Аукционы с непростыми последствиями

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.