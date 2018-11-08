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Законопроект рассмотрели на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Фото пресс-службы ГД

Договоры прицепили к поправкам по ЛРЗ

Поправки, продлевающие срок действия договоров о закреплении долей квот до 31 декабря, рекомендованы к рассмотрению во втором чтении - в составе законопроекта о предоставлении лососевым рыбоводным заводам участков без проведения торгов.

Законопроект с длинным названием «О внесении изменений в федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ» Госдума приняла в первом чтении еще в феврале. Документ должен был устранить барьер, с которым после выхода закона об аквакультуре столкнулись рыборазводные заводы на Дальнем Востоке, ранее работавшие по договорам на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб, и обеспечить им получение рыбоводных участков - за плату, но без участия в конкурсах или аукционах.

7 ноября законопроект рассмотрели на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Комментируя поправки, поступившие ко второму чтению, член комитета Константин Слыщенко рассказал о проблеме с истечением срока действия договоров о закреплении долей квот у ряда предприятий до 31 декабря 2018 г.

«Получается, что в конце ноября - декабре промышленники не имеют права ловить рыбу. Договоры есть, законодательство не нарушено, а огромное количество рыбодобывающих предприятий просто встанет к пирсу. Поэтому было принято предложение и поддержано всеми органами власти - внести изменения и продлить действие этих договоров», - заявил депутат.

Как сообщает корреспондент Fishnews, закон о рыболовстве предложено дополнить статьей, согласно которой такие договоры будут считаться продленными до 31 декабря 2018 г. включительно на прежних условиях, если пользователь не откажется от права на добычу ВБР.

Росрыболовство в целом поддержало законопроект, но попросило скорректировать сроки вступления в силу этой нормы. По словам начальника управления правового обеспечения, государственной службы и кадров Алексея Панова, появилась информация, что в некоторых случаях срок действия договоров заканчивается 14 ноября, а возможны и более ранние даты.

Председатель комитета Николай Николаев назвал ситуацию парадоксальной, напомнив, что она возникла не вдруг и о ее наличии было известно десять лет. «Если мы сейчас будем менять все это, то опять уйдем на виток согласований, - предупредил он. - Это серьезный вопрос, потому что по факту депутатский корпус сейчас исправляет ситуацию, которая возникла по вине правительства».

По данным Росрыболовства, договоров, которые прекратят действовать в ближайшие дни, насчитывается не более десятка. Николай Николаев предложил федеральному агентству индивидуально подойти к этим компаниям и помочь им реализовать свои права. «Это будет более разумно, чем мы сейчас будем подвергать риску вообще весь рынок с точки зрения сроков, - подчеркнул глава комитета. - Мы не имеем права так рисковать целой отраслью».

По итогам обсуждения члены комитета проголосовали за законопроект и рекомендацию принять его во втором чтении и включить в порядок работы Госдумы на 13 ноября.

Fishnews

  • Законопроект рассмотрели на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Фото пресс-службы ГД
  • Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай НИКОЛАЕВ. Фото пресс-службы ГД
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    НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
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