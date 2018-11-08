08 ноября 2018 года

Страна сменила представителя в ИКЕС

Заместитель директора Полярного НИИ рыбного хозяйства и океанографии Евгений Шамрай стал представителем России в Международном совете по исследованию моря (ИКЕС, ICES).

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. На новой должности Евгений Шамрай сменил Константина Древетняка, сообщает корреспондент Fishnews. МИДу предписано уведомить генерального секретаря Международного совета по исследованию моря о принятом решении.

ИКЕС был учрежден 22 июля 1902 г. на Копенгагенской международной конференции по исследованию моря. Совет использует научные исследования для поддержки устойчивого использования океанов.

Членами совета являются 20 стран, глобальная организация включает сеть из более 5 тыс. ученых. Благодаря стратегическим партнерствам работа ИКЕС также распространяется на Арктику, Средиземное море, Черное море и Северную часть Тихого океана, говорится на сайте организации.

Fishnews