08 ноября 2018 года

Льготные кредиты востребованы у рыбоводов

По данным Росрыбхоза, рыбоводные хозяйства в этом году привлекли свыше 260 млн рублей кредитных средств на льготных условиях для сельхозтоваропроизводителей - в четыре раза больше, чем год назад.

В 2017 г. предприятия аквакультуры только во втором полугодии получили право наравне с другими сельхозтоваропроизводителями участвовать в программе льготного кредитования со ставкой до 5%. В результате воспользоваться этой мерой господдержки успели считанные хозяйства, общая сумма кредитов составила 70 млн рублей.

Как сообщили Fishnews в Ассоциации «Росрыбхоз», в текущем году эта цифра выросла почти в четыре раза - до 261,5 млн рублей. Краткосрочные кредиты (на срок до года) для приобретения кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала получили уже полтора десятка предприятий. В Росрыбхозе отметили, что схема кредитования «весьма прозрачна», и существенных проблем у рыбоводов не возникало.

Еще две компании, входящие в ассоциацию, приняли участие в программе льготного кредитования по линии Минэкономразвития, которая позволяет малому и среднему бизнесу получить кредиты для закупки оборудования, модернизации или реконструкции производственных мощностей по ставке не более 6,5%.

В частности, хозяйство в Ростовской области смогло взять на льготных условиях кредит в размере 3,4 млн рублей на приобретение транспорта. Еще один кредит - уже сроком на три года - на сумму 200 млн рублей был предоставлен рыболовецкому колхозу «Беломорский рыбак» для частичного финансирования покупки морозильного траулера для промысла креветки.

Fishnews