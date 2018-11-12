12 ноября 2018 года

Россельхознадзору решили не передавать функций Роспотребнадзора

Передача Россельхознадзору полномочий Роспотребнадзора в сфере обеспечения качества и безопасности продовольствия признана нецелесообразной. Об этом говорится в решениях по итогам совещания, которое провел глава правительства Дмитрий Медведев.

Информация о слиянии Россельхознадзора и Роспотребнадзора появляется периодически. Неоднократно поднималась проблема дублирования полномочий этих двух ведомств в области контроля пищевой продукции, сообщает корреспондент Fishnews.

31 октября премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по вопросу создания единой системы обеспечения безопасности и прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения. В решениях, принятых по итогам встречи, говорится о позиции по изменению функционала: «Признать нецелесообразным передачу полномочий Роспотребнадзора Россельхознадзору по осуществлению контроля (надзора) в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов».

Обеспечить прослеживаемость товаров, по замыслам властей, должна система маркировки средствами идентификации. С 1 января правительство наделяется полномочиями утверждать перечень продукции, подлежащей маркированию. В октябре депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров.

Fishnews