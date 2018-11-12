12 ноября 2018 года

Нерадивым производителям грозит потеря оборудования

В России хотят ужесточить ответственность за нарушения требований «пищевых» техрегламентов. Предполагается, что одной из мер станет изъятие оборудования для производства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 31 октября провел совещание по вопросу создания единой системы обеспечения безопасности и прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения. В решениях по итогам встречи говорится об усилении административной ответственности за нарушения требований «пищевых» регламентов.

Подготовить соответствующие предложения должны Минсельхоз и Минпромторг совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, сообщает корреспондент Fishnews. Инициативы нужно внести в правительство до 20 декабря, согласовав их с межведомственной рабочей группой по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 г. В числе прочего, ведомства должны проработать изъятие технологического оборудования для производства пищевой продукции.

В октябре Роспотребнадзор внес в правительство законопроект о введении административной и уголовной ответственности за фальсификацию продуктов питания. Ведомство также предлагает не только ввести крупные штрафы, но и лишать нарушителей средств производства – конфисковывать сырье и оборудование, на котором выпускается фальсификат.

Руководитель федеральной службы Анна Попова рассказала, что в Кодексе об административных правонарушениях появится само понятие фальсификата – продукции, произведенной с подменой ингредиентов.

Fishnews