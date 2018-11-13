13 ноября 2018 года

ЛРЗ Колымы недобрали по икре

Рыбоводы Магаданской области за «красную» путину заложили на инкубацию более 15,6 млн штук оплодотворенной икры лососей. Плановые показатели выполнены на 84,27%.

Сотрудники Ольской экспериментальной производственно-акклиматизационной базы освоили 19,29 тонны лососевых - 59,5 % от объема, выделенного в целях искусственного воспроизводства. Поймано 6,97 тонны производителей горбуши, 12,104 тонны - кеты и 0,212 тонны – кижуча, сообщили Fishnews в пресс-службе Охотского теруправления Росрыболовства.

На Ольской ЭПАБ заложили на инкубацию 9,2737 млн штук оплодотворенной икры (104,8% от плановых показателей). Это 3,0814 млн икринок горбуши (68,8%), 6,050 млн - кеты (143%) и 0,1423 млн - кижуча (100,9%).

Предприятия Охотского филиала Главрыбвода освоили 14,937 тонны лососей (44,5% от разрешенного объема). Здесь заложили 6,4101 млн икринок (65,7%): 3,7911 млн - горбуши (93,4%), 2,1033 млн - кеты (52,6%) и 0,5157 млн - кижуча (30,3%).

В целом по региону в целях искусственного воспроизводства поймано 34,227 тонны красной рыбы (52% от лимита). На инкубацию заложили 15,6838 млн штук оплодотворенной икры.

Fishnews