14 ноября 2018 года

Камчатка заполнила лососевые инкубаторы

Пять лососевых рыбоводных заводов Главрыбвода в Камчатском крае завершили отлов производителей и закладку икры. План на всех предприятиях выполнен полностью.

Только в этом году в реки региона выпустили более 50 млн экземпляров выращенной молоди лососевых. Кеты – 33,6 млн штук, кижуча – почти 1,2 млн особей, чавычи – 950 тыс. мальков и нерки – 14,3 миллиона, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод».

Сейчас сотрудники ЛРЗ выбирают погибшую икру. Одновременно комиссия (в ее состав входят представители Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, КамчатНИРО и Главрыбвода) проводит инвентаризацию заложенной на инкубацию икры, икринки переносят на выклев в питомник.

Ожидается, что весной 2019 г. показатели по выпуску молоди тихоокеанских лососей будут не ниже, чем в этом году.

Fishnews