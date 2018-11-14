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На конкурс социальных инициатив «Трамплин» в Сахалинской области поступило 49 заявок. Фото пресс-службы организатора - фонда «Родные острова»

Лучшие соцпроекты Сахалина и Курил стартуют с «Трамплина»

На конкурс социальных инициатив «Трамплин» в Сахалинской области поступило 49 заявок. Лучшие проекты поможет реализовать в будущем году организатор – фонд «Родные острова», созданный рыбопромышленниками региона.

Конкурс проходит впервые, он приурочен к Году добровольца (волонтера) в России.Проектами-участниками могли быть любые мероприятия, которые имеют просветительскую или образовательную направленность и предполагают помощь волонтеров.

Заявки подали представители 12 муниципалитетов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Родных островов», наибольшее количество заявок – 18 - пришло из Южно-Сахалинска. На втором месте – Невельск с 11 проектами, на третьем - Южно-Курильск (6 заявок).

Участники конкурса предлагают проводить мини-концерты, соревнования, занятия в творческих мастерских. Отдельно организаторы отметили большое количество мини-проектов для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы получили 18 заявок на конкурс от организаций и 31 от активных сахалинцев. Причем семерым заявителям еще нет 18 лет, - рассказал президент фонда Александр Кан. - Как мы и ожидали, «Трамплин» станет возможностью для молодежи проявить себя. Сейчас у нас начинается самый, если можно так сказать, «горячий» период работы - это выбор победителей. Уровень проектов высокий, так что выбрать лучших будет непросто».

Комиссия уже приступила к обработке всех заявок, победителей выберут в декабре. А с января 2019 г. лучшие социальные инициативы начнут реализовывать.

Fishnews
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