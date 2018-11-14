14 ноября 2018 года

Глава Росрыболовства оценил успехи лососевой путины

Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 675 тыс. тонн – это рекордный объем. Добиться таких уловов помогла в том числе планомерная работа по оптимальному заполнению нерестилищ, считает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Об итогах лососевой путины глава Федерального агентства по рыболовству рассказал в эфире Общественного телевидения России. Рекордных уловов – более 675 тыс. тонн – позволило добиться несколько факторов. В том числе это планомерная работа, которая ведется по оптимальному заполнению нерестилищ, заявил Илья Шестаков. Речь идет о научных исследованиях, правилах регулирования рыболовства, отметил он.

«И конечно, борьба с браконьерством, потому что это тот бич, который всегда на Дальнем Востоке существовал», – подчеркнул руководитель Росрыболовства. Борьба с незаконным ловом – тяжелый процесс, однако за последние годы, например, в Камчатском крае уровень браконьерства стал гораздо ниже, считает Илья Шестаков.

Он также прокомментировал информацию о выбросах рыбы на Камчатке, сообщает корреспондент Fishnews. Возбуждены уголовные дела по ряду случаев, когда удалось установить те организации и тех лиц, которые осуществляли такие сбросы, рассказал глава ведомства. Он добавил, что у проблемы оказалось две составляющие: это браконьеры, которые избавлялись от рыбы, наталкиваясь на охранные посты, и предприятия, которые переоценили свои силы, и поймали больше рыбы, чем могли сохранить.

По имеющимся оценкам, речь идет об объеме порядка 100-150 тонн от общего вылова 650 тыс. тонн, сообщил Илья Шестаков. Конечно, выбросы недопустимы, однако говорить о том, что это было массовое явление или о том, что это делалось для увеличения цены, нельзя, заявил руководитель Росрыболовства.

Напомним, что 15 ноября глава федерального агентства проведет на Камчатке совещание по итогам рекордной лососевой путины. Камчатский край вновь оказался лидером по уловам красной рыбы, добыв почти 500 тыс. тонн. 16 ноября в Петропавловске-Камчатском планируется провести заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

Fishnews