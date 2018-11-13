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Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Важные вопросы рыболовства Илья Шестаков обсудит на Камчатке

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков 15 ноября проведет на Камчатке совещание по итогам рекордной лососевой путины. Также в графике рабочей поездки посещение морского рыбного терминала, открытие магазина «Нацрыбресурса» и ДВНПС.

В этом году в регионе освоили рекордный объем тихоокеанских лососей (прежде всего, горбуши) – почти 500 тыс. тонн. На совещании планируют дать оценку результатам промысла, обсудить ситуацию с доставкой рыбы в регионы потребления, а также поднять вопросы научного прогнозирования и рыбоохраны.

Кроме того, Илья Шестаков отметит ведомственными наградами работников рыбопромышленного комплекса края за их усилия по эффективному освоению ресурса с учетом масштабных подходов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, 15 ноября руководитель Росрыболовства посетит причал ФГУП «Нацрыбресурс» в порту Петропавловска-Камчатского. Там идет строительство морского терминала для комплексного обслуживания промысловых судов.

В этот же день руководитель Росрыболовства примет участие в открытии рыбного магазина Нацрыбресурса – «Нацрыбторг Камчатка». Точка в Петропавловске-Камчатском станет третьей по счету в стране. Ранее, в конце прошлого года, открылся рыбный магазин «Портовый» в Калининграде, летом 2018 г. – в Мурманске. Планируется создание аналогичных торговых предприятий и в других регионах присутствия «Нацрыбресурса».

16 ноября под председательством руководителя Росрыболовства пройдет заседание Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС). В повестке – вопросы распределения общих допустимых уловов в 2019 г., практики применения новых законодательных норм, вступающих в силу с будущего года, обсуждение необходимых мер по рациональному использованию запасов тихоокеанских лососей бассейна реки Амур и внесения изменений в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна.

В ДВНПС примут участие представители Росрыболовства, Пограничной службы ФСБ России, полиции, министерства рыбного хозяйства Камчатского края, органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, Сахалинской и Магаданской областей, Хабаровского и Приморского краев, научных институтов, отраслевых объединений Дальнего Востока и рыбопромышленных организаций.

Fishnews
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