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Победила в конкурсе фотография морского монаха, сделанная на ярусолове «Восток-7». Фото пресс-службы ЦСМС

Монах и бутылка рома: рыбаки Приморья «поймали» призы от ЦСМС

Победители фотоконкурса на самый необычный прилов получили призы от Центра системы мониторинга рыболовства и связи. Ром и толстовки с надписью «Я люблю ЭПЖ» достались представителям трех компаний Приморья.

Награждение победителей фотоакции «Самый необычный прилов. Поймай удачу за хвост» состоялось в Приморском теруправлении Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Конкурс проводил ЦСМС среди компаний, участвующих в тестировании электронного промыслового журнала. В течение трех месяцев члены экипажей присылали организаторам фотографии необычных морских обитателей, пойманных в разных районах промысла.

Церемонию награждения открыл руководитель теруправления Андрей Гинкель. «Сегодня мы собрались по очень приятному поводу. И нам радостно видеть здесь представителей рыболовецких компаний не только для решения производственных вопросов, таких как вылов, добыча, выдача разрешений, но и для участия в таких событиях, которые направлены на популяризацию рыбной отрасли, - отметил глава ТУ. - Акция, которую организовал Центр системы мониторинга рыболовства и связи, получила достаточно широкий отклик не только у нашего профессионального сообщества. Всем было интересно узнать, что у нас в море прилавливается, какие объекты и где добываются».

По итогам акции самыми интересными признали фотографии необычного прилова, присланные экипажами ярусолова «Восток-7» (судовладелец – компания «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»), СТР «Кировка» (ОАО «РК «Приморец») и транспорта-рефрежиратора «Сароник Бриз» (ООО «Дальрифер»).

Награды победителям вручил начальник владивостокского филиала ЦСМС Демьян Чекунов. Он поблагодарил участников за поддержку конкурса и присланные фотографии. «То, что вы ловите - не ловит, наверное, никто. Акция была посвящена самому необычному прилову, и фото черного, или морского, монаха, пойманного экипажем «Восток-7» в районе Императорского хребта, подкупило всех», – прокомментировал Демьян Чекунов.

Капитану судна «Восток-7» Олегу Ковыкову, чей снимок занял первое место, вручили награду. Это сертификат, дающий право на 30% скидку на услуги сопровождения программного комплекса ЭПЖ в 2019 г. Всем победителям передали дипломы и пакеты с памятными призами – ромом и толстовками.

Fishnews

  • Победила в конкурсе фотография морского монаха, сделанная на ярусолове «Восток-7». Фото пресс-службы ЦСМС
  • Начальник Владивостокского филиала ЦСМС Демьян ЧЕКУНОВ и руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ вручают награды победителям акции
  • Начальник Владивостокского филиала ЦСМС Демьян ЧЕКУНОВ и руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ вручают награды победителям акции
  • Всем победителям передали дипломы и пакеты с памятными призами – ромом и толстовками
  • Морской монах принес первое место экипажу «Востока-7». Фото капитана Олега Ковыкова
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