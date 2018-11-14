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Задержки с договорами дорого обойдутся отрасли

Задержки с договорами дорого обойдутся отрасли

По данным ВАРПЭ, рыбопромышленные предприятия уже несут финансовые потери из-за неопределенности с возможностью вести промысел до конца года.

О возможности преждевременного прекращения промысла для части компаний, у которых договоры о закреплении долей квот перестанут действовать раньше 31 декабря 2018 г., рыбаки предупреждали с начала года.

Еще в январе Всероссийская ассоциация рыбопромышленников обратила внимание на необходимость продления сроков действия разрешений на вылов водных биоресурсов. После обращения ВАРПЭ к вице-премьерам Аркадию Дворковичу и Юрию Трутневу Минсельхозу было поручено принять меры для урегулирования ситуации, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

В марте Минсельхоз сделал такую попытку, подготовив проект постановления правительства, который должен был устранить возникшее ограничение прав пользователей из-за договоров, заключенных еще в 2008 г. Однако Минюст счел, что этот вопрос можно урегулировать только через федеральный закон.

В августе ВАРПЭ направила курирующему отрасль вице-премьеру Алексею Гордееву и в профильный комитет Госдумы письма о необходимости внесения поправок в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». В сентябре на заседании Комитета ГД по природным ресурсам, земельным отношениям и собственности инициатива ассоциации была поддержана, но затем дело снова застопорилось.

23 октября Общественный совет при Росрыболовстве, рассмотрев вопрос о продлении действия разрешений, принял решение обратиться к регулятору с просьбой принять срочные меры.

7 ноября депутаты профильного комитета поддержали включение поправок, продлевающих действие разрешений на вылов, в законопроект «О внесении изменений в ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве)», который прошел процедуру первого чтения еще в феврале текущего года, и рекомендовали принять его во втором чтении 14 ноября. Проблема в том, что у некоторых предприятий сроки действия разрешений заканчиваются 14 ноября и как им продолжать промысел, непонятно.

«Рыбохозяйственные предприятия уже несут непредвиденные издержки, связанные со срочной корректировкой производственных планов, вызванных неопределенностью сложившейся ситуации», – прокомментировали в ВАРПЭ.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураварпэправительстворосрыболовство
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