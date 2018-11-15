15 ноября 2018 года

Для повышения уловов подготовят предложения

Вылов в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском бассейнах значительно отстает от уровней прошлого года. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил разработать предложения по стабилизации ситуации.

Данные по добыче водных биоресурсов рассмотрели на оперативном совещании в Росрыболовстве. Общий вылов к середине ноября составил 4,5 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. На всех бассейнах отмечена прибавка по сравнению с уровнем прошлого года, кроме Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского бассейнов, зон иностранных государств, конвенционных районов и открытой части Мирового океана.

В частности, в Азово-Черноморском бассейне освоили 55,5 тыс. тонн – на 14,4 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2017 г. Хамсы поймано 22,55 тыс. тонн, шпрота – 13,8 тыс. тонн, тюльки – 3,43 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне вылов сократился на 5,3 тыс. тонн к уровню прошлого года – до 45,5 тыс. тонн. Мелкого и крупного частика добыто 20,4 тыс. тонн, это на 2,3 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2017 г.

В зонах иностранных государств российский флот наловил 365,3 тыс. тонн (-48 тыс. тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественные суда поймали 250,8 тыс. тонн, что на 42,2 тыс. тонн меньше показателя на отчетную дату прошлого года.

«Нам необходимо понимать уровень заинтересованности рыбаков в работе за пределами экономзоны России на перспективу, от этого будет зависеть и стратегия развития рыболовства, и те меры, которые мы планируем предусмотреть для поддержки освоения водных биоресурсов, в том числе в открытой части Мирового океана, – отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. – Также прошу отдельно разработать предложения по стабилизации ситуации с выловом в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах».

Кроме того, глава агентства поручил проработать вопрос организации промысловых штабов не только для Дальневосточного, но и для других бассейнов.

Планируется провести дополнительное совещание для анализа рыбопромысловой обстановки и ее обсуждения с отраслевой общественностью.

Fishnews