Новости
Оперативное совещание в режиме видеоконференции провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Для повышения уловов подготовят предложения

Вылов в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском бассейнах значительно отстает от уровней прошлого года. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил разработать предложения по стабилизации ситуации.

Данные по добыче водных биоресурсов рассмотрели на оперативном совещании в Росрыболовстве. Общий вылов к середине ноября составил 4,5 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. На всех бассейнах отмечена прибавка по сравнению с уровнем прошлого года, кроме Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского бассейнов, зон иностранных государств, конвенционных районов и открытой части Мирового океана.

В частности, в Азово-Черноморском бассейне освоили 55,5 тыс. тонн – на 14,4 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2017 г. Хамсы поймано 22,55 тыс. тонн, шпрота – 13,8 тыс. тонн, тюльки – 3,43 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне вылов сократился на 5,3 тыс. тонн к уровню прошлого года – до 45,5 тыс. тонн. Мелкого и крупного частика добыто 20,4 тыс. тонн, это на 2,3 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2017 г.

В зонах иностранных государств российский флот наловил 365,3 тыс. тонн (-48 тыс. тонн). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественные суда поймали 250,8 тыс. тонн, что на 42,2 тыс. тонн меньше показателя на отчетную дату прошлого года.

«Нам необходимо понимать уровень заинтересованности рыбаков в работе за пределами экономзоны России на перспективу, от этого будет зависеть и стратегия развития рыболовства, и те меры, которые мы планируем предусмотреть для поддержки освоения водных биоресурсов, в том числе в открытой части Мирового океана, – отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. – Также прошу отдельно разработать предложения по стабилизации ситуации с выловом в Азово-Черноморском и Волжско-Каспийском рыбохозяйственных бассейнах».

Кроме того, глава агентства поручил проработать вопрос организации промысловых штабов не только для Дальневосточного, но и для других бассейнов.

Планируется провести дополнительное совещание для анализа рыбопромысловой обстановки и ее обсуждения с отраслевой общественностью.

Fishnews

  • Оперативное совещание в режиме видеоконференции провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
  • Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
  • Оперативное совещание в режиме видеоконференции провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
    •
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

    Владимир БЛОЦКИЙ

    Аукционы не должны быть способом передела собственности

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

    Константин КОРОБКОВ

    Все наши проекты – часть комплексного плана

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

    Андрей ГОРНИЧНЫХ

    Развитие отрасли ставит перед нами новые задачи

    Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей УЛЬЯНОВ

    Директор Института повышения конкурентоспособности

    Алексей УЛЬЯНОВ

    Трудно представить худшее решение, чем крабовые аукционы

    Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации Рикардо Эрнесто ЛАГОРИО

    Чрезвычайный и полномочный посол Аргентинской Республики в Российской Федерации

    Рикардо ЛАГОРИО

    Аргентина – Россия: на волне сотрудничества

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

    Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО

    Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников

    Сергей ТИМОШЕНКО

    Отраслевое трехстороннее соглашение – это цивилизованный способ договариваться с государством

    Все материалы

    Крупным планом

    В цехах завода Moon Tech

    Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

    В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

    На кого надеяться лососю Приморья

    На фото - вялится любительский улов красноперки и камбалы

    Будут ли работать нормы для любителей?

    Линия по рыбопереработке на основе пазового конвейера («покет»)

    «Технологическое оборудование»: решения для рыбопереработки любого формата

    Все материалы

    События

    Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

    Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

    Тему квотных аукционов обсудили в Хабаровске на совместном расширенном заседании Координационного совета региональных отделений РСПП в ДФО и Комитета РСПП по цифровой экономике

    Аукционы с непростыми последствиями

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.