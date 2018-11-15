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Участники пленарного заседания саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Фото пресс-службы президента

АСЕАН и Россия вместе будут спасать моря

Россия и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились развивать сотрудничество по защите прибрежной морской среды. Среди приоритетов и региональная продовольственная безопасность.

Саммит «Россия – АСЕАН» стартовал в Сингапуре 14 ноября. Участие во встрече принял президент Владимир Путин, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства.

О важнейших направлениях сотрудничества говорится в Совместном заявлении 3-го саммита Российская Федерация – АСЕАН о стратегическом партнерстве. Документ был принят по итогам пленарного заседания саммита.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Россия и страны – участницы ассоциации договорились развивать сотрудничество в сфере защиты окружающей среды. При этом выделено несколько направлений – сохранение биоразнообразия, защита прибрежной морской среды, адаптация и смягчение последствий изменения климата.

Страны собираются наращивать сотрудничество в области сельского хозяйства. Планируется совместно работать над продвижением устойчивого управления сельскохозяйственными и иными ресурсами, расширением сельскохозяйственных рынков. Также страны считают, что нужно общими усилиями улучшать управление водными ресурсами и обеспечивать региональную продовольственную безопасность.

Fishnews

  • Участники пленарного заседания саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Фото пресс-службы президента
  • Президент Владимир ПУТИН на пленарном заседании саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Фото ASEAN 2018 Organising Committee
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