15 ноября 2018 года

АСЕАН и Россия вместе будут спасать моря

Россия и члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) договорились развивать сотрудничество по защите прибрежной морской среды. Среди приоритетов и региональная продовольственная безопасность.

Саммит «Россия – АСЕАН» стартовал в Сингапуре 14 ноября. Участие во встрече принял президент Владимир Путин, сообщили Fishnews в пресс-службе главы государства.

О важнейших направлениях сотрудничества говорится в Совместном заявлении 3-го саммита Российская Федерация – АСЕАН о стратегическом партнерстве. Документ был принят по итогам пленарного заседания саммита.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Россия и страны – участницы ассоциации договорились развивать сотрудничество в сфере защиты окружающей среды. При этом выделено несколько направлений – сохранение биоразнообразия, защита прибрежной морской среды, адаптация и смягчение последствий изменения климата.

Страны собираются наращивать сотрудничество в области сельского хозяйства. Планируется совместно работать над продвижением устойчивого управления сельскохозяйственными и иными ресурсами, расширением сельскохозяйственных рынков. Также страны считают, что нужно общими усилиями улучшать управление водными ресурсами и обеспечивать региональную продовольственную безопасность.

Fishnews