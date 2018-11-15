15 ноября 2018 года

Появился приказ об ОДУ: сколько можно поймать рыбы в 2019 году

Министерство сельского хозяйства утвердило общий допустимый улов в морских водах на 2019 г. Таким образом, рыбаки могут узнать о промысловых перспективах.

Приказом от 9 ноября 2018 г. № 516 Минсельхоз утвердил общий допустимый улов на 2019 г. Это ОДУ для рыболовства во внутренних морских водах, в исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ и в Каспийском море. Допустимый улов во внутренних водах, за исключением морских, то есть в реках, озерах и водохранилищах, традиционно утверждается в рамках отдельного приказа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, допустимый улов основного объекта российского промысла – минтая – составляет 1 млн 786,5 тыс. тонн. Разрешенные к вылову объемы этого вида водных биоресурсов, таким образом, выросли: ОДУ на нынешний год был установлен в объеме 1 млн 781,3 тыс. тонн.

В трех промысловых районах Охотского моря – Северо-Охотморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне – 964 тыс. тонн. Это 347,1 тыс. тонн в Северо-Охотморской, 347,1 тыс. тонн в Западно-Камчатской и 269,8 тыс. тонн в Камчатско-Курильской подзонах. При этом допустимый улов между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах может перераспределяться без превышения суммарной величины ОДУ. Лимит на Восточно-Сахалинскую подзону – 107,2 тыс. тонн.

В Западно-Беринговоморской зоне допустимый улов выше объема на нынешний год и составляет 399,8 тыс. тонн. В Карагинской подзоне можно будет добыть 12,6 тыс. тонн, в Петропавловско-Командорской подзоне – 79,1 тыс. тонн. ОДУ в Северо-Курильской зоне – 97,9 тыс. тонн, в Южно-Курильской – 104,4 тыс. тонн. В Чукотской зоне – 5,5 тыс. тонн.

В Японском море раскладка следующая: Западно-Сахалинская подзона – 2 тыс. тонн, подзона Приморье – 14 тыс. тонн.

Общий допустимый улов тихоокеанской сельди в Северо-Охотморской подзоне ниже объема на 2018 г. и составляет 236 тонн. В Карагинской подзоне разрешено выловить 45,4 тыс. тонн, в Южно-Курильской зоне – 209 тонн. В Западно-Сахалинской подзоне – 250 тонн, в подзоне Приморье – 100 тонн. Отметим, что в некоторых промысловых районах сельдь осваивается не в рамках ОДУ.

Распределение ОДУ по видам квот для региона будет рассматриваться 16 ноября на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. ДВНПС на этот раз пройдет на Камчатке.

Также определены объемы разрешенного вылова для Северного, Западного, Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского бассейнов. Установлен и ОДУ тихоокеанских лососей: их вылов квотируется в исключительной экономической зоне.

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Fishnews