15 ноября 2018 года

В ВАРПЭ изучат вопрос с единой системой прослеживаемости

Работа по созданию единой системы прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения нуждается в тщательном изучении. Важно избежать дублирования, подчеркнул президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Напомним, что сейчас на федеральном уровне готовят единую систему прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения.

По замыслу властей, защитить рынок от нелегальной продукции должна система маркировки. Со следующего года Правительство РФ наделяется полномочиями утверждать перечень товаров, подлежащих маркированию средствами идентификации. В октябре депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров.

Однако уже сегодня госорганы применяют для контроля различные информационные системы. Обеспечить прослеживаемость подконтрольных товаров призвана система ВетИС Россельхознадзора. В состав этой ФГИС входит система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Как уже сообщал Fishnews, правительство поручило проработать вопрос об унификации и обеспечении совместимости государственных информационных систем, находящихся в ведении Минпромторга, Роспотребнадзора, Россельхознадзора.

Вопрос создания единой системы нуждается в тщательном изучении – важно избежать дублирования систем, подчеркнул президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

Отметим, что одним из приоритетов работы ВАРПЭ является отслеживание ситуации в сфере ветеринарного оформления уловов водных биоресурсов и продукции из них, в том числе электронной ветеринарной сертификации. Объединение детально изучает законодательную базу в этой сфере и при необходимости готовит предложения по изменениям правовых актов.

Fishnews