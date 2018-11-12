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Рынку продовольствия готовят единую систему прослеживаемости

Рынку продовольствия готовят единую систему прослеживаемости

Правительство дало поручение по созданию единой системы прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения. В этой сфере уже действует ряд систем – ведомства должны продумать их совместимость.

Премьер Дмитрий Медведев 31 октября провел совещание по вопросам создания в России единой системы обеспечения безопасности и прослеживаемости животных, растений, продукции животного и растительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

Сейчас на сайте правительства опубликованы решения по итогам встречи. В сфере оборота товаров уже действуют определенные системы. Так, обеспечить прослеживаемость призвана система ВетИС Россельхознадзора: в состав этой ФГИС входит система электронной ветсертификации «Меркурий».

Правительство поручило проработать вопрос об унификации и обеспечении совместимости государственных информационных систем, находящихся в ведении Минпромторга, Роспотребнадзора, Россельхознадзора, сообщает корреспондент Fishnews.

В результате Министерство промышленности и торговли, Минсельхоз, Минкомсвязи, Роспотребнадзор и Россельхознадзор также должны обеспечить совместимость этих систем.

Министерству экономического развития поручено представить в Правительство РФ предложения по внесению в законодательство изменений, предусматривающих проведение проверок на основании данных, полученных из информационных систем. Речь идет о базах, используемых для прослеживаемости сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Еще одна задача для Минсельхоза, Минпромторга и других заинтересованных ведомств – подготовить предложения по усилению административной ответственности за нарушение требований техрегламентов к пищевой продукции.

По замыслу властей, защитить рынок от нелегальной продукции должна система маркировки товаров. Со следующего года Правительство РФ наделяется полномочиями утверждать перечень товаров, подлежащих маркированию средствами идентификации, – такие изменения были внесены в законодательство в прошлом году. В апреле кабмин утвердил модель функционирования системы маркировки товаров средствами идентификации в РФ.

В октябре депутаты внесли в Госдуму законопроект о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров.

Fishnews
НазадМетки: правительствороспотребнадзорроссельхознадзор
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