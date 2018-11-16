16 ноября 2018 года

Судьбу большеглазого тунца решит ИККАТ

Сессия Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ, ICCAT) пройдет 19 ноября в хорватском Дубровнике. Основной вопрос – принятие мер для восстановления численности большеглазого тунца.

В октябре ученые шокировали представителей отрасли информацией, что без существенного сокращения добычи популяция большеглазого тунца может исчезнуть в течение одного-двух десятилетий. В докладе, подготовленном более чем сорока учеными под эгидой ИККАТ, отмечалось, что численность этого вида составляет менее 20% от исторического уровня. На ноябрьском съезде представители стран-участниц комиссии должны принять решение: что делать с квотами, сообщает издание Jakarta Post.

Три года назад ИККАТ установила общую квоту в 65 тыс. тонн для семи крупнейших промыслов большеглазого тунца, а также ввела мораторий на его добычу в определенных акваториях. Однако есть страны, не связанные обязательствами по лимитам, поэтому вылов этой рыбы в 2017 г. превысил 80 тыс. тонн. Такой уровень добычи не позволяет начаться восстановлению популяции, сообщает корреспондент Fishnews.

Ряд экспертов считает, что сокращение общей квоты до 50 тыс. тонн в год может на 70% увеличить вероятность восстановления численности вида к 2028 г. Евросоюз – второй по величине добытчик большеглазого тунца после Японии – собирается предложить введение лимита для всех стран, чьи объемы добычи превышают 500 тонн в год.

Кроме того, на сессии члены ИККАТ из 50 стран, ученые, экологи и представители рыбной отрасли обсудят вопросы по сохранению восточной популяции синеперого тунца, атлантического голубого марлина и борьбе с браконьерством.

Fishnews