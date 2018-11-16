16 ноября 2018 года

Как бороться с морским пластиком – решали главы государств

На Восточноазиатском саммите (ВАС) лидеры 18 стран сделали совместное заявление по борьбе с пластиковым мусором в море. В частности, планируется принимать стимулирующие меры для сокращения потребления пластика, а также искать ему экологически безопасные альтернативы.

В Восточноазиатском саммите в Сингапуре приняли участие главы государств и правительств стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Австралии, Китая, Индии, Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, России и Соединенных Штатов. В совместном заявлении лидеры стран выражают решимость принимать конкретные меры по борьбе с пластиковым мусором в морской среде.

В частности, предполагается совершенствовать и стимулировать экологически безопасное управление пластиковыми отходами и эффективное использование ресурсов, включая экономику замкнутого цикла, управление жизненным циклом продукции, устойчивое использование материалов. Для этого планируют усовершенствовать программы сокращения пластиковых отходов, а также развивать устойчивую, качественную и надежную инфраструктуру.

Как сообщает корреспондент Fishnews, страны намерены поощрять просветительскую, исследовательскую и образовательную деятельность в вопросах загрязнения морской среды пластиковым мусором. Так, планируется стимулировать инновационную деятельность и разработку новых технологий для предотвращения и сокращения загрязнения морской среды пластиковым мусором. В том числе искать экологически безопасные альтернативы обычному пластику.

Также государства договорились принимать меры, побуждающие частный сектор и конечного потребителя к сокращению загрязнения морской среды пластиковым мусором и борьбе с ним. Предполагается расширять сотрудничество в вопросах природоохранного законодательства и в целом многостороннее взаимодействие с участием правительственных институтов, общественных организаций, СМИ и других заинтересованных сторон.

Одним из путей укрепления регионального и международного сотрудничества в заявлении названо управление морскими пластиковыми отходами, в том числе буями для аквакультуры и потерянными рыболовными сетями.

Fishnews