Новости
Эксперты оценили, насколько крабовые аукционы отвечают Конституции

Эксперты оценили, насколько крабовые аукционы отвечают Конституции

Институт права и публичной политики проанализировал предлагаемое изменение принципа распределения долей квот на соответствие требованиям Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, что в августе по предложениям ФАС правительство утвердило дорожную карту (план мероприятий) по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России.

Одним из пунктов стало распределение «50% объема квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по историческому принципу, путем проведения аукциона в электронной форме». Также ведомствам поручили подготовить предложения о механизме выделения на регулярной основе (раз в 3 – 5 лет) части квот на электронном аукционе – о каких видах водных биоресурсов идет речь, не уточняется.

Специалисты Института прав и публичной политики изучили, насколько предлагаемое изменение отвечает требованиям Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщает корреспондент Fishnews.

Эксперты обратили внимание на позицию руководства ФАС о том, что водные биоресурсы – это объект государственной собственности, а потому пользование ими не может являться имущественным правом, которое принадлежит юридическим или физическим лицам (об этом заявил в интервью замруководителя федеральной службы Рачик Петросян).

Однако в заключении института отмечено, что право на вылов, приобретенное на основании договора о закреплении долей квот и пролонгированное на новый срок, охватывается понятием «имущества» по смыслу статей 34 (часть 1) и 35 (часть 1, 2 и 3) Конституции. А потому на него распространяются гарантии этих конституционных норм. В частности, основной документ страны говорит о том, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Позиция о том, что реформирование системы распределения долей квот может осуществляться без соблюдения гарантий защиты имущества согласно статье 34 (часть 1) и 35 (часть 1, 2 и 3) Конституции, а также статье 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции, несостоятельна – доказывают эксперты.

Отказ от исторического принципа распределения квот – это нарушение ряда конституционно-правовых и международно-правовых принципов, считают авторы исследования.

Сейчас с предприятиями уже заключены договоры на следующий 15-летний период. Отмечено, что перераспределение квот в течение этого срока будет являться в том числе нарушением принципа поддержания доверия к закону и действиям государства.

Институт прав и публичной политики – автономная некоммерческая организация, которая занимается изучением конституционных процессов в России.

Заключение института смотрите в прикрепленном файле внизу страницы.

Fishnews
НазадМетки: ФАСкрабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

Владимир БЛОЦКИЙ

Аукционы не должны быть способом передела собственности

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег ПОПОВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Олег ПОПОВ

Пока Минприроды думает, браконьеры усердно работают

Генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ

Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

Константин КОРОБКОВ

Все наши проекты – часть комплексного плана

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Андрей ГОРНИЧНЫХ

Развитие отрасли ставит перед нами новые задачи

Директор Института повышения конкурентоспособности Алексей УЛЬЯНОВ

Директор Института повышения конкурентоспособности

Алексей УЛЬЯНОВ

Трудно представить худшее решение, чем крабовые аукционы

Все интервью

Личное мнение

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО

Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников

Сергей ТИМОШЕНКО

Отраслевое трехстороннее соглашение – это цивилизованный способ договариваться с государством

Все материалы

Крупным планом

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

В цехах завода Moon Tech

Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

На кого надеяться лососю Приморья

На фото - вялится любительский улов красноперки и камбалы

Будут ли работать нормы для любителей?

Все материалы

События

Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

Тему квотных аукционов обсудили в Хабаровске на совместном расширенном заседании Координационного совета региональных отделений РСПП в ДФО и Комитета РСПП по цифровой экономике

Аукционы с непростыми последствиями

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.