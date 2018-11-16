16 ноября 2018 года

Эксперты оценили, насколько крабовые аукционы отвечают Конституции

Институт права и публичной политики проанализировал предлагаемое изменение принципа распределения долей квот на соответствие требованиям Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Напомним, что в августе по предложениям ФАС правительство утвердило дорожную карту (план мероприятий) по развитию конкуренции на 2018 – 2020 гг. в отраслях экономики России.

Одним из пунктов стало распределение «50% объема квот добычи (вылова) краба, ранее распределявшегося по историческому принципу, путем проведения аукциона в электронной форме». Также ведомствам поручили подготовить предложения о механизме выделения на регулярной основе (раз в 3 – 5 лет) части квот на электронном аукционе – о каких видах водных биоресурсов идет речь, не уточняется.

Специалисты Института прав и публичной политики изучили, насколько предлагаемое изменение отвечает требованиям Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, сообщает корреспондент Fishnews.

Эксперты обратили внимание на позицию руководства ФАС о том, что водные биоресурсы – это объект государственной собственности, а потому пользование ими не может являться имущественным правом, которое принадлежит юридическим или физическим лицам (об этом заявил в интервью замруководителя федеральной службы Рачик Петросян).

Однако в заключении института отмечено, что право на вылов, приобретенное на основании договора о закреплении долей квот и пролонгированное на новый срок, охватывается понятием «имущества» по смыслу статей 34 (часть 1) и 35 (часть 1, 2 и 3) Конституции. А потому на него распространяются гарантии этих конституционных норм. В частности, основной документ страны говорит о том, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Позиция о том, что реформирование системы распределения долей квот может осуществляться без соблюдения гарантий защиты имущества согласно статье 34 (часть 1) и 35 (часть 1, 2 и 3) Конституции, а также статье 1 Протокола № 1 к Европейской конвенции, несостоятельна – доказывают эксперты.

Отказ от исторического принципа распределения квот – это нарушение ряда конституционно-правовых и международно-правовых принципов, считают авторы исследования.

Сейчас с предприятиями уже заключены договоры на следующий 15-летний период. Отмечено, что перераспределение квот в течение этого срока будет являться в том числе нарушением принципа поддержания доверия к закону и действиям государства.

Институт прав и публичной политики – автономная некоммерческая организация, которая занимается изучением конституционных процессов в России.

Заключение института смотрите в прикрепленном файле внизу страницы.

Fishnews