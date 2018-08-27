27 августа 2018 года

Что ФАС приготовила для рыбной отрасли

Как, по мнению правительства, нужно развивать конкуренцию в рыбном хозяйстве и как это пересекается с уже проводимой работой, - в материале Fishnews.

Правительство утвердило план мероприятий по развитию конкуренции на 2018–2020 гг. в отраслях экономики РФ (дорожная карта). Документ подготовила Федеральная антимонопольная служба. Одна из сфер – рыбохозяйственный комплекс.

Продвигая аукционы

В план развития конкуренции встроили пункты о возвращении к аукционам при распределении долей квот. Предусмотрено, что ведомства должны подготовить изменения, которые позволят переделить 50% объема квот добычи краба, ранее распределявшихся по историческому принципу, на аукционе в электронной форме. Такую задачу правительство поставило Министерству сельского хозяйства, Росрыболовству и ФАС.

Также план предусматривает, что эти ведомства разработают предложения о механизме выделения «по заданным критериям и на регулярной основе (раз в 3-5 лет) части квот из ранее распределявшегося по «историческому принципу» объема квот, которая должна будет предоставляться путем проведения аукциона в электронной форме».

Планируется проанализировать имеющиеся у пользователей, в том числе входящих в группу лиц, суммарных размеров долей квот, чтобы выявить тех, кто располагает более чем 35% общего размера квоты. По мнению авторов документа, это поможет защитить рынок от монополизации.

Все эти пункты относятся к направлению «Совершенствование порядка предоставления права пользования водными биоресурсами», сообщает корреспондент Fishnews. В этот же блок входит и унификация торгов в сфере рыболовства и рыбоводства. Предлагается перевести аукционы и конкурсы в формат электронных аукционов. Исключение предусматривается для рыбопромысловых участков, которые предоставляются для традиционного рыболовства КМНС, рыбопромысловых и рыбоводных участков, по которым истекли сроки действия ранее заключенных по результатам конкурса договоров.

Напомним, что по закону с января 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» будет использоваться «рыболовный участок». Он предусмотрен для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах РФ, кроме внутренних морских вод. Исключение – добыча анадромных видов. В этом случае участок будет выделяться во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

Еще одно мероприятие дорожной карты – разработка и установление прозрачного и конкурентного порядка доступа российских пользователей к водным биоресурсам в зонах действия международных договоров. Федеральный закон, постановление правительства и приказ Минсельхоза по этой теме в кабмине ждут в 2019 г.

Немного места – ярмаркам и аквакультуре

Однако дорожная карта включает и другие направления. Второй блок – это «Меры, направленные на снижение цен на рыбную продукцию». Здесь авторы заявили о необходимости создания в России условий для комплексного развития товарной аквакультуры. Это определение потенциальных акваторий водных объектов и видов ВБР, пригодных для такой деятельности во всех рыбохозяйственных бассейнах, предоставление рыбоводных участков на электронных аукционах, развитие производства кормов.

Отметим, что сейчас в России уже развивают систему распределения рыбоводных участков через электронные торги. Порядок проведения аукционов в такой форме закреплен постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2018 г. № 185.

Также повысить доступность рыбных товаров, по мнению ФАС, поможет участие в развитии регулярной ярмарочной торговли и иной разноформатной инфраструктуры розничной торговли. При этом такие площадки должны быть доступны на недискриминационных условиях тем, кто непосредственно добывает рыбу и производит рыбопродукцию.

Ответственные за это направление - Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, ФАС, власти регионов. Доклад по теме в правительстве ждут раз в полгода.

В дорожную карту вошла и «разработка комплекса мер, направленных на увеличение поставок водных биологических ресурсов и продукции из них на внутренний рынок и повышение объемов экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью». Здесь ответственные исполнители – Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, Минфин и ФАС.

О барьерах – без конкретики

Еще одно мероприятие – участие в системном развитии организованных торгов водными биоресурсами и продукции их переработки. За реализацию этой сферы отвечают Министерство сельского хозяйства, Росрыболовство и Федеральная антимонопольная служба. Ожидается, что в результате будут запущены и получат развитие биржевые торги.

Следующее направление – «Меры по снятию административных барьеров в сферах рыболовства и рыбоводства». Раз в полгода в правительство должен направляться доклад о работе по снятию административных препон в сферах рыболовства и рыбоводства. Ответственные - Минсельхоз, Росрыболовство, ФАС, ФСБ, ФТС, Минтранс. При этом о каких барьерах идет речь, в документе не уточняется.

Fishnews