16 ноября 2018 года

Рыбацкому флоту обновят правила перегрузки в «районах укрытия»

Разработан проект требований к судам для перегрузки уловов водных биоресурсов во внутренних морских водах и территориальном море. В случае неблагоприятных погодных условий за пределами терморя можно будет пересечь границу в уведомительном порядке, осуществить перевалку и вернуться.

Проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке говорится, что документ разработан для реализации новых поправок в закон о госгранице.

Принятие постановления позволит российским судам, прошедшим пограничный, таможенный и иные виды контроля при убытии с территории РФ, производить перегрузку уловов в удобных и безопасных районах внутренних морских вод и территориального моря страны, если неблагоприятные гидрометеорологические условия не позволят сделать этого за пределами терморя. В таком случае не потребуется прохождение пограничного и таможенного контроля.

Fishnews