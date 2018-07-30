Новости
Президент РФ Владимир ПУТИН

Пересечение госграницы: теперь по-новому

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает новую статью о пересечении государственной границы на море. Документ вступит в силу 27 января 2019 г.

Официально опубликован федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 270 «О внесении изменений в Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ ранее вызвал большой резонанс в бизнес-сообществе.

Как сообщает корреспондентFishnews, из статьи 9 действующего закона о госгранице исключаютсячасти 19 – 26, регламентирующие неоднократное пересечение для судов. Вместо этого вводится новая статья – 9.1 «Особенности пересечения Государственной границы на море».

Возможность неоднократного пересечения госграницы на море без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля допускается для двух категорий судов:

– российских и иностранных судов, убывающих из портов РФ с последующим прибытием в российские порты без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств, если иное не установлено правительством;

– российских судов, прошедших пограничный, таможенные и иные виды контроля при убытии с территории России, прибывающих на территорию РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с территории Российской Федерации.

Случаи неоднократного пересечения границы должно установить Правительство РФ.

При этом необходимо соблюдение условий об оснащении судов техническими средствами контроля, о передаче в пограничные органы данных о местоположении судов, уведомление погранорганов о каждом фактическом пересечении границы.

Российские суда при «неоднократке» должны предварительно уведомлять пограничные органы, для иностранных судов необходимо разрешение.

Первой категории судов запрещается осуществлять высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных на иностранные суда (с иностранных судов), а также на российские суда (с российских судов), в отношении которых осуществлен пограничный (таможенный) контроль. Исключение – необходимость спасения людей или судов либо другие чрезвычайные обстоятельства.

Второй категории судов запрещено осуществлять во внутренних морских водах и территориальном море высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных, спуск на воду или прием на борт любых плавучих средств, подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного аппарата. Предусмотрен запрет на промысловую, исследовательскую и иные виды деятельности.

Суда второй категории при этом смогут воспользоваться «районами укрытия» в 12-мильной зоне, причем уже нет требования о получении разрешения пограничных органов на неоднократное пересечение границы. Однако такая возможность предусмотрена только для перегрузки уловов водных биоресурсов. В действующей редакции закона норма распространяется также на продукцию из ВБР.

В Совете Федерации при рассмотрении нового закона заявили, что будут осуществлять мониторинг его норм и при необходимости подготовят поправки.

Fishnews
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

От первого лица

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Заявительной кампанией в целом довольны

Член Совета Федерации от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ

Член Совета Федерации от Приморского края

Людмила ТАЛАБАЕВА

Отрасли уделяется большое внимание

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55 Сергей БАРАБАНОВ

Генеральный директор Озерновского РКЗ № 55

Сергей БАРАБАНОВ

История учит ценить людей и ресурс

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ ЛИ Янь

Директор Moon Tech по продажам в России и СНГ

ЛИ Янь

Moon Tech – холод иного уровня

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс» Антон БАЖЕНОВ

Генеральный директор ООО «Дальрефтранс»

Антон БАЖЕНОВ

«Дальрефтранс» выходит на прямой диалог с рыбаками

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Генеральный директор ООО «Витязь-Авто»

Алекс РАМАНАУСКАС

Держим курс на развитие глубокой переработки

Все интервью

Личное мнение

Максим БЕРГЕЛЯ, председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края

Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

Максим БЕРГЕЛЯ

К лососевой путине на Амуре подошли с серьезными изменениями

Партнер юридической фирмы «Инмар» Константин ИВАНЧИН

Партнер юридической фирмы «Инмар»

Константин ИВАНЧИН

Конституционный суд на стороне судовладельцев

Все материалы

Крупным планом

«Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

«Дальрефтранс»: 20 лет в авангарде отрасли

К траулерам «Рыболовецкой компании “Вирма”» добавятся два ярусолова российской постройки

Илья РАКОВСКИЙ: Инвестквоты позволят Карелии громко заявить о себе

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина. Фото предоставлено ОРКЗ № 55

Озерновский РКЗ № 55: Девяностая путина

Сборная команда Камчатского края на Чемпионате России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (проходил в Южно-Сахалинске). Фото предоставлено группой компаний «Антей»

«Антей»: социальная ответственность – норма для бизнеса

Все материалы

События

На «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для карельского рыболовного флота

Карельский флот пополнят новые ярусоловы

В Москве прошло ежегодное общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров

ВАРПЭ утвердила план работы на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.