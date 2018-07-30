30 июля 2018 года

Пересечение госграницы: теперь по-новому

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает новую статью о пересечении государственной границы на море. Документ вступит в силу 27 января 2019 г.

Официально опубликован федеральный закон от 29 июля 2018 г. № 270 «О внесении изменений в Закон РФ «О Государственной границе Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ ранее вызвал большой резонанс в бизнес-сообществе.

Как сообщает корреспондентFishnews, из статьи 9 действующего закона о госгранице исключаютсячасти 19 – 26, регламентирующие неоднократное пересечение для судов. Вместо этого вводится новая статья – 9.1 «Особенности пересечения Государственной границы на море».

Возможность неоднократного пересечения госграницы на море без прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля допускается для двух категорий судов:

– российских и иностранных судов, убывающих из портов РФ с последующим прибытием в российские порты без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря иностранных государств, если иное не установлено правительством;

– российских судов, прошедших пограничный, таможенные и иные виды контроля при убытии с территории России, прибывающих на территорию РФ без цели захода в российские порты с последующим убытием с территории Российской Федерации.

Случаи неоднократного пересечения границы должно установить Правительство РФ.

При этом необходимо соблюдение условий об оснащении судов техническими средствами контроля, о передаче в пограничные органы данных о местоположении судов, уведомление погранорганов о каждом фактическом пересечении границы.

Российские суда при «неоднократке» должны предварительно уведомлять пограничные органы, для иностранных судов необходимо разрешение.

Первой категории судов запрещается осуществлять высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных на иностранные суда (с иностранных судов), а также на российские суда (с российских судов), в отношении которых осуществлен пограничный (таможенный) контроль. Исключение – необходимость спасения людей или судов либо другие чрезвычайные обстоятельства.

Второй категории судов запрещено осуществлять во внутренних морских водах и территориальном море высадку (посадку) людей, выгрузку (погрузку) любых грузов, товаров, валюты, животных, спуск на воду или прием на борт любых плавучих средств, подъем в воздух, посадку или принятие на борт любого летательного аппарата. Предусмотрен запрет на промысловую, исследовательскую и иные виды деятельности.

Суда второй категории при этом смогут воспользоваться «районами укрытия» в 12-мильной зоне, причем уже нет требования о получении разрешения пограничных органов на неоднократное пересечение границы. Однако такая возможность предусмотрена только для перегрузки уловов водных биоресурсов. В действующей редакции закона норма распространяется также на продукцию из ВБР.

В Совете Федерации при рассмотрении нового закона заявили, что будут осуществлять мониторинг его норм и при необходимости подготовят поправки.

Fishnews