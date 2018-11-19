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По итогам сессии руководители делегаций подписали протокол. Фото пресс-службы Западно-Балтийского теруправления Росрыболовства

Россия и Польша оценили состояние биоресурсов в Калининградском заливе

В городе Фромборке прошла 19-я сессия российско-польской смешанной комиссии по рыбному хозяйству. Особое внимание уделили плану по сохранению запасов угря в бассейне реки Преголи и Калининградском (Вислинском) заливе.

Российскую делегацию возглавил начальник управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Андрей Здетоветский. Также в сессии приняли участие руководитель Западно-Балтийского теруправления ведомства Александр Жуков, представители АтлантНИРО, Калининградского государственного технического университета (КГТУ), филиала Главрыбвода, Калининградского областного союза рыболовецких колхозов и рыбопромышленники региона.

Делегаты обменялись информацией о состоянии запасов водных биоресурсов в российской и польской частях Калининградского (Вислинского) залива. Участники сессии рассмотрели результаты научных исследований и воспроизводства ВБР.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления, члены комиссии уделили особое внимание трансграничному плану управления запасами европейского угря в российско-польской зоне бассейна реки Преголи и Вислинского залива. Польская сторона заверила, что приложит максимум усилий для согласования этого плана с Еврокомиссией.

Кроме того, российская делегация выразила озабоченность строительством канала, который соединит польский порт Эльблонг с водами Гданьской бухты. Канал строится через заповедную зону Балтийской (Вислинской) косы. Польшу призвали к сохранению уникальной окружающей среды и биоразнообразия этого района Калининградского залива.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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