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Вице-президент компании Teknotherm Владимир СУХАРЕВ

Teknotherm: автоматика холода

Международная компания Teknotherm производит и продает широкий спектр оборудования для охлаждения и заморозки рыбопродукции. Управлять им можно через интернет, находясь за тысячи миль от судна или завода.

Оборудование Teknotherm установлено на судах и береговых рыбоперерабатывающих заводах американских, европейских, российских, австралийских и даже африканских рыбопромышленных предприятий. О компании и о производимом ею оборудовании Fishnews рассказал вице-президент Teknotherm US Владимир Сухарев.

Компания, основанная в 1926 г. в Осло (Норвегия), к настоящему времени давно уже стала международной. Помимо Норвегии и США, Teknotherm имеет представительства в России (в Санкт-Петербурге), Дании, Польше, Турции, Китае. А собственно производства расположены в 6 странах, на них трудится 200 человек.

Владимир Сухарев отметил, что Teknotherm производит системы охлаждения морской воды для RSW-танков, установки плиточной заморозки, аппараты для шоковой заморозки рыбы и морепродуктов, охладители воздуха для грузовых трюмов. Кроме того, компания поставляет установки как по производству льда, так и с рассольным замораживанием, а также специализированные низкотемпературные системы и другую продукцию.

«Хочу подчеркнуть, что мы не продаем оборудование, собранное из чужих комплектующих. Нет, мы сами проектируем и производим теплообменники, масляные сепараторы, компрессорные агрегатные установки, контрольные панели и системы автоматики. Это позволяет нам поставлять оборудование с учетом специфики каждого заказа», - подчеркнул представитель организации.

Компания тесно сотрудничает с производителями контактных плиточных морозильников в Дании. По желанию заказчика Teknotherm может поставить аппараты как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении с различным количеством и размерами просветов между плитами.

«Наши собственные научные разработки в термодинамике повышают эффективность установок Teknotherm примерно на 20-25 процентов. Во-первых, это позволяет нашим клиентам экономить место на судне за счет габаритов установок. Во-вторых, сокращает до минимума время охлаждения или заморозки улова», - подчеркнул собеседник Fishnews.

Для обслуживания оборудования Teknotherm на судах и береговых заводах не требуются рефмеханики. «Все наши системы контролируются с компьютера или с ноутбука. При возникновении нештатных ситуаций система автоматики будет звонить по телефону и отправлять сообщения по электронной почте дежурному инженеру нашей компании с указанием неисправности или отклонения от заданного параметра. Повысить или понизить температуру, запустить или остановить, изменить давление в компрессоре – все это делается дистанционно. Более того, наша автоматика позволяет, если того хочет клиент, просто закрыть на ключ помещение с холодильной установкой и не заходить туда буквально неделями. Некоторые так и делают», - рассказал Владимир Сухарев.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

На правах рекламы

  • Вице-президент компании Teknotherm Владимир СУХАРЕВ
  • Скриншот программы управления системой заморозки, установленной на одном из рыбодобывающих судов American Seafood Company. Может быть русифицирована, включая чертежи системы контроля для обеспечения установки русскими специалистами. Фото предоставлено Teknotherm
  • Скриншот программы управления системой двухступенчатого охлаждения воды для производства сурими. Может быть русифицирована, включая чертежи системы контроля для обеспечения установки русскими специалистами. Предназначена для использования в районах с высокой температурой забортной воды. Фото предоставлено Teknotherm
  • Скриншот программы управления системой охлаждения воды для системы кондиционирования воздуха на буровых вышках в Мексиканском заливе. Может быть русифицирована, включая чертежи системы контроля для обеспечения установки русскими специалистами. Фото предоставлено Teknotherm
  • Система охлаждения морской воды для F/V Enterprise, Lund’s Fisheries, Восточное Побережье США. Фото предоставлено Teknotherm
  • Система автоматики для малого морозильного траулера в Африке. Фото предоставлено Teknotherm
  • Винтовой компрессор для заморозки. Фото предоставлено Teknotherm
  • Шкафы контактной заморозки. Фото предоставлено Teknotherm
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