20 ноября 2018 года

Россия и Вьетнам собираются активнее торговать рыбой

В 2018 г. товарооборот между Россией и Вьетнамом вырос на 38%. При этом рыба и морепродукты входят в сферу двусторонних торговых интересов. Укрепление экономических связей обсудили главы правительств.

В ходе визита во Вьетнам российский премьер Дмитрий Медведев провел переговоры с коллегой Нгуен Суан Фуком, сообщили Fishnews в пресс-службе Правительства РФ. После встречи премьер-министр России отметил, что подписанное в 2015 г. соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом позволило нарастить товарооборот до весьма значительных сумм.

Нгуен Суан Фук привел точные данные: в 2017 г. товарооборот между Россией и Вьетнамом составил 3,55 млрд долларов – на 31% больше, чем в 2016 г. А за первые девять месяцев 2018 г. товарооборот достиг 3,45 млрд долларов, увеличившись на 38%.

«Будем принимать меры по содействию важным, ключевым совместным проектам в таких сферах, как разработка нефтегазовых месторождений, энергетика, промышленность, сельское хозяйство, развитие транспортной инфраструктуры, – обещал премьер-министр Вьетнама. – Будем создавать благоприятные условия для наращивания торговли сельхозпродуктами и морепродуктами на рынках друг друга».

«Наши вьетнамские друзья поставляют то, что у них хорошо растет и является предметом национальной гордости – фрукты, некоторые виды овощей, свежую рыбу, – сказал Дмитрий Медведев. – И мы сегодня говорили о том, чтобы быстрее эти процессы шли, чтобы выдавались разрешения, в том числе согласования по линии надзоров, которые есть, конечно, и у нас, и у них».

Fishnews