20 ноября 2018 года

Градообразующие предприятия должны сохранить льготу

Рыболовецкие колхозы обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с призывом сохранить действующие критерии для подтверждения статуса градообразующих предприятий и право таких организаций на льготную ставку сбора за пользование водными биоресурсами.

К такому решению пришли участники совещания, организованного 19 ноября в Росрыбколхозсоюзе. На встрече присутствовали представители отраслевых ассоциаций Северного и Дальневосточного бассейнов, Росрыбхоза, органов власти приморских регионов и руководители рыбохозяйственных предприятий – от Камчатки до Мурманска. Главной темой обсуждения стали подготовленные Минсельхозом поправки в главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса, которые могут существенно повысить фискальную нагрузку на рыболовецкие колхозы и градообразующие организации.

Сейчас в Налоговом кодексе предусмотрен ряд критериев, которым должны соответствовать рыбохозяйственные предприятия для внесения в перечень градо- и поселкообразующих. В этом качестве им предоставлено право применять пониженную ставку сбора за пользование объектами водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправками предлагается отменить эти требования и предоставить право определения критериев субъектам РФ. Вместо льготы законопроект предусматривает возможность введения для градо- и поселкообразующих предприятий налогового вычета по ставкам сбора за каждый объект ВБР.

На совещании председатель Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев отметил, что последняя редакция поправок «ущемляет интересы и льготы поселкообразующих и рыболовецких колхозов», несмотря на поручения президента. «Понятие градообразующих организаций вообще исключается из Налогового кодекса и подменяется иным понятием», – отметил он.

«Если в настоящее время льгота 15% платы за ресурсы распространяется на федеральном уровне, то в законопроекте это отдается на откуп регионам. Причем в не очень понятном ключе, когда предприятие может получить льготу, а может и не получить. Критерии отнесения также отданы на усмотрение региональных властей, что противоречит и Налоговому кодексу, и Бюджетному кодексу», - рассказал руководитель объединения.

Участники совещания выразили обеспокоенность, что передача таких полномочий на региональный уровень приведет к несоблюдению принципа всеобщности и равенства налогообложения и откроет простор для различных трактовок и злоупотреблений. По мнению Александра Михайлика, представлявшего Северо-Курильскую базу сейнерного флота - одно из последних градообразующих предприятий Сахалинской области, «критерии для градо- и поселкообразующих организаций должны устанавливаться только на федеральном уровне».

Представитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Елена Изюмова напомнила, что градообразующих организаций в сфере рыболовства осталось «не так много, чтобы пересматривать эти льготы». Сейчас в перечне, утвержденном правительством, насчитывается всего 44 предприятия. Из них 16 - рыболовецкие колхозы, которые входят в состав Росрыбколхозсоюза. Помимо создания рабочих мест в своих селах и деревнях они решают огромный пласт социальных проблем - от обеспечения электроэнергией до содержания школ, клубов и детских садов, от доставки дров до ремонта дорог, мостов и причалов.

Стоит исчезнуть колхозам, значительная часть таких поселений, расположенных в отдаленных районах Севера и Дальнего Востока, просто придет в запустение. «На развитие прибрежных территорий Дальнего Востока выделяются федеральные деньги, но в то же время почему-то забираются льготы у тех предприятий, которые сохраняют население на этих территориях», - возмутился Андрей Ануфриев.

Кроме того, часть прибрежных регионов являются дотационными, обратил внимание председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. В условиях дефицитного регионального бюджета у таких субъектов могут возникнуть проблемы с установлением и обоснованием налогового вычета по ставке сбора.

Позицию рыбаков по сохранению льгот и статуса градообразующих организаций на федеральном уровне поддержали руководители Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края.

По итогам обсуждения Союз рыболовецких колхозов России принял решение направить курирующему отрасль вице-премьеру Алексею Гордееву обращение с предложением сохранить льготную ставку сбора для рыболовецких колхозов и градообразующих предприятий, а также критерии отнесения к такой категории организаций. Аналогичные письма решено передать в Госдуму и Совет Федерации, администрацию президента, Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз и руководителям субъектов Федерации.

Fishnews