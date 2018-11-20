Новости
Критерии градообразующих предприятий и их право на льготную ставку сбора обсудили на совещании в Росрыбколхозсоюзе

Градообразующие предприятия должны сохранить льготу

Рыболовецкие колхозы обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с призывом сохранить действующие критерии для подтверждения статуса градообразующих предприятий и право таких организаций на льготную ставку сбора за пользование водными биоресурсами.

К такому решению пришли участники совещания, организованного 19 ноября в Росрыбколхозсоюзе. На встрече присутствовали представители отраслевых ассоциаций Северного и Дальневосточного бассейнов, Росрыбхоза, органов власти приморских регионов и руководители рыбохозяйственных предприятий – от Камчатки до Мурманска. Главной темой обсуждения стали подготовленные Минсельхозом поправки в главы 25.1 и 26.1 Налогового кодекса, которые могут существенно повысить фискальную нагрузку на рыболовецкие колхозы и градообразующие организации.

Сейчас в Налоговом кодексе предусмотрен ряд критериев, которым должны соответствовать рыбохозяйственные предприятия для внесения в перечень градо- и поселкообразующих. В этом качестве им предоставлено право применять пониженную ставку сбора за пользование объектами водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправками предлагается отменить эти требования и предоставить право определения критериев субъектам РФ. Вместо льготы законопроект предусматривает возможность введения для градо- и поселкообразующих предприятий налогового вычета по ставкам сбора за каждый объект ВБР.

На совещании председатель Росрыбколхозсоюза Андрей Ануфриев отметил, что последняя редакция поправок «ущемляет интересы и льготы поселкообразующих и рыболовецких колхозов», несмотря на поручения президента. «Понятие градообразующих организаций вообще исключается из Налогового кодекса и подменяется иным понятием», – отметил он.

«Если в настоящее время льгота 15% платы за ресурсы распространяется на федеральном уровне, то в законопроекте это отдается на откуп регионам. Причем в не очень понятном ключе, когда предприятие может получить льготу, а может и не получить. Критерии отнесения также отданы на усмотрение региональных властей, что противоречит и Налоговому кодексу, и Бюджетному кодексу», - рассказал руководитель объединения.

Участники совещания выразили обеспокоенность, что передача таких полномочий на региональный уровень приведет к несоблюдению принципа всеобщности и равенства налогообложения и откроет простор для различных трактовок и злоупотреблений. По мнению Александра Михайлика, представлявшего Северо-Курильскую базу сейнерного флота - одно из последних градообразующих предприятий Сахалинской области, «критерии для градо- и поселкообразующих организаций должны устанавливаться только на федеральном уровне».

Представитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Елена Изюмова напомнила, что градообразующих организаций в сфере рыболовства осталось «не так много, чтобы пересматривать эти льготы». Сейчас в перечне, утвержденном правительством, насчитывается всего 44 предприятия. Из них 16 - рыболовецкие колхозы, которые входят в состав Росрыбколхозсоюза. Помимо создания рабочих мест в своих селах и деревнях они решают огромный пласт социальных проблем - от обеспечения электроэнергией до содержания школ, клубов и детских садов, от доставки дров до ремонта дорог, мостов и причалов.

Стоит исчезнуть колхозам, значительная часть таких поселений, расположенных в отдаленных районах Севера и Дальнего Востока, просто придет в запустение. «На развитие прибрежных территорий Дальнего Востока выделяются федеральные деньги, но в то же время почему-то забираются льготы у тех предприятий, которые сохраняют население на этих территориях», - возмутился Андрей Ануфриев.

Кроме того, часть прибрежных регионов являются дотационными, обратил внимание председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. В условиях дефицитного регионального бюджета у таких субъектов могут возникнуть проблемы с установлением и обоснованием налогового вычета по ставке сбора.

Позицию рыбаков по сохранению льгот и статуса градообразующих организаций на федеральном уровне поддержали руководители Приморского края, Сахалинской области и Хабаровского края.

По итогам обсуждения Союз рыболовецких колхозов России принял решение направить курирующему отрасль вице-премьеру Алексею Гордееву обращение с предложением сохранить льготную ставку сбора для рыболовецких колхозов и градообразующих предприятий, а также критерии отнесения к такой категории организаций. Аналогичные письма решено передать в Госдуму и Совет Федерации, администрацию президента, Минфин, Минэкономразвития, Минсельхоз и руководителям субъектов Федерации.

Fishnews

  • Критерии градообразующих предприятий и их право на льготную ставку сбора обсудили на совещании в Росрыбколхозсоюзе
  • Председатель Росрыбколхозсоюза Андрей АНУФРИЕВ
  • Критерии градообразующих предприятий и их право на льготную ставку сбора обсудили на совещании в Росрыбколхозсоюзе
  • Критерии градообразующих предприятий и их право на льготную ставку сбора обсудили на совещании в Росрыбколхозсоюзе
  • Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ
    •
    НазадМетки: дальний востоккамчаткамурманскправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Во всех регионах России введены суточные нормы для любительской рыбалки. Вы будете их соблюдать?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбная отрасль находится на грани отмены исторического принципа

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир БЛОЦКИЙ

    Член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям

    Владимир БЛОЦКИЙ

    Аукционы не должны быть способом передела собственности

    Все материалы

    Интервью

    Вице-президент компании Teknotherm Владимир СУХАРЕВ

    Вице-президент Teknotherm US

    Владимир СУХАРЕВ

    Teknotherm: автоматика холода

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Олег ПОПОВ

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

    Олег ПОПОВ

    Пока Минприроды думает, браконьеры усердно работают

    Генеральный директор ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин КОРОБКОВ

    Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината

    Константин КОРОБКОВ

    Все наши проекты – часть комплексного плана

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ

    Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

    Андрей ГОРНИЧНЫХ

    Развитие отрасли ставит перед нами новые задачи

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК) Максим БЕРГЕЛЯ

    Председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов

    Максим БЕРГЕЛЯ

    Путина поставила вопросы не к закону, а к регулированию

    Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников, председатель Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Сергей ТИМОШЕНКО

    Президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников

    Сергей ТИМОШЕНКО

    Отраслевое трехстороннее соглашение – это цивилизованный способ договариваться с государством

    Все материалы

    Крупным планом

    Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

    Розничные сети Приморья включаются в биржевую торговлю рыбой

    В цехах завода Moon Tech

    Moon Tech настраивает российские компании на современный холод

    В Приморском крае в октябре ход кеты в самом разгаре

    На кого надеяться лососю Приморья

    На фото - вялится любительский улов красноперки и камбалы

    Будут ли работать нормы для любителей?

    Все материалы

    События

    Объединенный стенд России на рыбопромышленной выставке в Циндао привлекал особое внимание своими масштабами и оформлением экспозиций

    Выставка в Циндао открыла новые перспективы

    Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ представил потенциал региона министру сельского хозяйства РФ Дмитрию ПАТРУШЕВУ и заместителю министра – руководителю Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ

    Seafood Expo Russia заслужила признание рыбаков

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2018 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.