20 ноября 2018 года

В Росрыболовстве ответили на вопросы пользователей ЭПЖ

Законопроект о введении электронного промыслового журнала находится на согласовании в федеральных ведомствах. Эту информацию озвучили на совещании по проблемам использования ЭПЖ.

Росрыболовство и ЦСМС провели в формате видеоконференции совещание по вопросам, возникшим у пользователей при работе с электронном промысловым журналом. Во встрече участвовали представители территориальных управлений Росрыболовства, добывающих и перерабатывающих компаний. Совещание проходило по инициативе Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, сообщает корреспондент Fishnews.

Как отметил заместитель начальника управления контроля, надзора и рыбоохраны ФАР Вячеслав Бочкарев, в прошлом году в опытной эксплуатации участвовало больше 400 судов. «В настоящее время количество участников снизилось, поскольку это (то есть установка – прим. корр.) стало небесплатно для пользователей, - сообщил он. - Тем не менее участников достаточно для понимания существа вопроса. На сегодня технически ЭПЖ готов к эксплуатации».

Правовую сторону вопроса предполагается решить после вступления в силу закона, разработанного Минсельхозом, подчеркнул Вячеслав Бочкарев. В настоящее время документ направлен в федеральные ведомства.

Для кого ЭПЖ будет обязательным?

По словам начальника управления, законопроект предполагает, что обязательным электронный промысловый журнал будет для тех судов рыбопромыслового флота, которые в соответствии с отраслевым законодательством должны быть оснащены техническими средствами контроля. То есть для судов с главным двигателем мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью более 80 тонн.

«Для остальных судов электронный промысловый журнал будет необязательным, однако если у пользователей есть желание и техническая возможность, то они самостоятельно смогут принимать решение об установке ЭПЖ, – подчеркнул представитель Росрыболовства. – Однако электронные промысловые разрешения будут выдаваться только тем, кто ведет ЭПЖ, поэтому для оперативности работы он может быть полезен. Кроме того, электронный журнал разрешается вести при несудовом промысле, то есть в местах сдачи уловов. Причем этот ЭПЖ может вестись для нескольких подразделений пользователя. Условно говоря, это один компьютер, на котором будет несколько страничек на каждое подразделение (бригаду или звено). Тогда им не придется вести бумажный промысловый журнал».

После вступления закона в силу предполагается 12 месяцев переходного периода, когда пользователь сможет работать с бумажным промысловым журналом, параллельно осваивая электронный.

О платных услугах

Вопросы у рыбаков вызвали тарифы на услуги на сайте ЦСМС, связанные с ЭПЖ. Как сообщил начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин, само программное обеспечение предоставляется бесплатно.

«Были случаи, когда компании начинали эксплуатировать ЭПЖ, вообще не заключая с нами никаких договоров, – отметил он. - А цены на сайте ЦСМС касаются исключительно технологий сопровождения, кому это необходимо. ЦСМС – структура государственная, она выполняет государственное задание. Если задание не профинансировано, то возникает альтернатива: либо этой функции совершенно не будет, либо она будет выполняться на платной основе. На сегодня выработана стратегия государства, что когда ЭПЖ станет обязательным, он, скорее всего, будет эксплуатироваться на платной основе. Это международная практика».

Монополия необходима для унификации

Обсуждение коснулось также монопольного положения программного продукта, предлагаемого ЦСМС. Предполагалось, что рыбаки могли бы применять альтернативные программы, выгружая данные для ЭПЖ из своих информационных систем.

«Эксплуатация одного программного комплекса, принадлежащего государству, необходима для унификации, - сказал Артем Вилкин. – Действительно, подавая отчетность, вы можете пользоваться своими информационными системами. Однако ЭПЖ используется для электронного документооборота между различными федеральными ведомствами и конкретным судном. Это, например, электронные разрешения, поступающие в автоматизированном режиме. С принятием федерального закона они будут полностью признаваться контролирующими органами. То же самое касается и свидетельств о соответствии ТСК. Развитие и дополнение этого документооборота будет происходить и в дальнейшем. Поэтому рационально использовать один программный комплекс, который принадлежит государству, унифицирован и понятен контролирующим органам, рыбакам и нам».

Fishnews