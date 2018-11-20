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РРПК делает ставку на продажи и новые рынки

Коммерческим директором «Русской рыбопромышленной компании» назначен Сорен Далсагер. В его задачи будет входить расширение продуктового портфеля, развитие продаж и выход на новые для РРПК рынки.

Руководство «Русской рыбопромышленной компании» - одного из ведущих отечественных производителей белой рыбы - одобрило назначение Сорена Далсагера на должность коммерческого директора.

В РРПК отметили, что новый коммерческий директор обладает более чем 30-летним опытом работы в рыбопромышленной отрасли, в том числе на позициях исполнительного вице-президента по международным продажам и маркетингу в Regal Springs, президента Royal Greenland U.S, а также является основателем признанного отраслевой общественностью Napa Seafood Summit.

На новом месте Сорену Далсагеру предстоит обеспечить процесс перехода РРПК от фокуса на добыче и производстве к клиентоориентированной модели бизнеса через расширение продуктового портфеля и развитие новых рынков, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

«Мы ожидаем, что глубокие знания г-на Далсагера в рыбной отрасли и его богатый опыт помогут сформировать высокоэффективную команду международных продаж и маркетинга, расширить клиентскую базу, развить новые рынки и каналы сбыта и повысить рентабельность нашего растущего продуктового портфеля», - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов.

По его словам, масштабная инвестиционная программа по строительству судов и береговых заводов, а также развитие стратегического партнерства позволят компании создать эффективную глобальную структуру, в том числе в области продаж. Все это должно способствовать достижению амбициозной цели - добиться мирового лидерства в сфере добычи и переработки дикой белой рыбы.

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