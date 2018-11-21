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Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива

Ни рыбы, ни леса

Новая редакция статьи о нерестоохранных полосах леса в проекте поправок к Лесному кодексу чревата потерей не только лесных ресурсов, но и рыбы, отмечают в WWF России.

В Госдуме ко второму чтению готовится проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ в части совершенствования регулирования использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо защитных участков лесов». Одна из статей этого документа – о нерестоохранных полосах лесов – предполагает снятие запрета на сплошные рубки в этих пока еще охраняемых зонах, обращает внимание координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков в статье для Fishnews.

По его словам, если эта норма останется в предложенной ранее редакции, страна может лишиться около 50 млн гектаров леса, а над огромной сетью водоемов, которые играют ключевую роль в воспроизводстве рыбных ресурсов, нависнет угроза деградации. Это, в свою очередь, очень быстро и не в лучшую сторону отразится на популяциях ценных лососевых и осетровых видов рыб, уверен специалист.

«По предварительным оценкам экспертов, около 90% нерестилищ в водоемах, прилегающих к таким полосам лесов (а это 70% всех нерестилищ на территории России), подвергнется негативному влиянию. При худшем сценарии это приведет к сокращению их рыбопродуктивности и рыбных запасов в пять раз. При этом сами реки после сплошной вырубки нерестоохранных полос леса по их берегам – из-за последующей деградации почвы и уменьшения объема стоков – начнут мелеть в пять раз быстрее», - дает нерадостный прогноз представитель природоохранной организации.

Он подчеркивает, что нерестоохраные полосы лесов, появившиеся еще в советский период, выполняют важные защитные функции, в том числе водо- и рыбоохранные. Особую значимость имеет их санитарно-гигиеническая и рекреационная роль, а климаторегулирующее значение покрытой лесами обширной территории России носит глобальный характер. В действующем Лесном кодексе это единственная категория защитных лесов, обеспечивающая сохранность водных биоресурсов, обращает внимание Константин Кобяков.

«На сегодняшний день ширина большинства нерестоохранных полос леса, прилегающих к водным объектам, составляет около 1 км, и сплошные рубки на этой территории запрещены. Общая площадь лесов, защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, составляет 56,8 млн га – это 20,4% площади всех защитных лесов, или 4,9% общей площади лесного фонда страны», - приводит цифры специалист.

По его словам, в результате вырубок лесов в прибрежной зоне усиливается размывание берегов, изменяется температурный режим водоема, ухудшаются условия питания и состояния кормовой базы рыб, русла водотоков засоряются порубочными остатками. Чем ближе к береговой зоне подходит сплошная вырубка, тем сильнее ее негативное влияние на условия воспроизводства рыб. Это проявляется в первую очередь через сокращение мест обитания и размножения рыб, ухудшение качества водной среды обитания, увеличение смертности рыб на ранних стадиях развития и в итоге на продуктивное размножение и общее состояние запасов водных биоресурсов рек и озер, включая ценных и особо ценных видов рыб — в том числе лососевых и осетровых.

«Суть новой редакции поправок к Лесному кодексу, касающихся нерестоохранных полос, сводится к упразднению их защитного статуса, что сделает сплошные рубки на этой территории легальными, - заявляет представитель WWF. - Конечно, защитный статус сохранят за собой водоохранные зоны, но их ширина всего 50-200 м. В итоге практически по всей стране ширина участков, где действует запрет на сплошные рубки вдоль рек с нерестилищами, сократится с 1 км до 50-200 м».

Константин Кобяков обращает внимание, что новая категория охранных территорий – рыбоохранные зоны шириной 50-200 м – согласно информации на сайте Росрыболовства, утверждена пока только для шести регионов страны (Республика Адыгея, Республика Алтай, Алтайский край, Амурская, Астраханская и Архангельская области). Но даже если бы этот режим действовал во всех субъектах РФ, ширина рыбоохранных зон значительно меньше существующей сегодня охранной полосы в 1 км и обычно совпадает с водоохранными зонами, отмечает эксперт.

В России экспертные оценки, позволяющие четко определить ширину нерестоохранной зоны, которая необходима для эффективного сохранения водоемов и их биологических ресурсов, пока не проводились. Для этого требуются дополнительные исследования экологических функций нерестоохранных полос лесов, связей между состоянием лесов, рыбопродуктивностью, водным режимом рек и лесохозяйственной деятельностью, уверены в природоохранной организации.

Представители научного сообщества, эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) и других российских природоохранных организаций настаивают, что изменение законодательства необходимо производить на основании результатов таких исследований. Только так можно выработать оптимальное нормативное решение, обеспечивающее сохранение нерестовых функций водных объектов. До момента разработки этого решения предлагается не менять критерии установления нерестоохранных полос лесов и сохранить их нынешнюю площадь, ширину и распределение.

«Пока эти требования не находят отклика у органов власти, занимающихся лесным законодательством. Не пора ли представителям рыбопромышленного бизнеса и соответствующих ведомств вступить в этот диалог? По сути, схема, которая поможет уберечь нашу экологию и экономику от решений с непоправимыми последствиями, очень проста: сначала – экспертный анализ, и лишь затем – обоснованные изменения законодательства. Иначе у нас не останется ни рыбы, ни леса, - резюмирует Константин Кобяков.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

  • Координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин КОБЯКОВ. Фото из личного архива
  • Негативный экологический эффект от вырубки леса в нерестоохранных полосах
  • От вырубки нерестоохранных полос леса пострадают и рыбаки. Фото Геннадия Александрова
  • Нерестоохраные полосы лесов выполняют важные защитные функции, в том числе водо- и рыбоохранные. Фото Алексея Веселова
  • Нерестоохраные полосы лесов выполняют важные защитные функции, в том числе водо- и рыбоохранные. Фото Геннадия Александрова
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