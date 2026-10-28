Сахалинская область, как и другие регионы Дальнего Востока, в этом году столкнулась с непростой лососевой путиной. В то же время есть ресурсы, вылов которых показал позитивную динамику. Также в регионе в этом году продолжились выпуски гидробионтов в рамках морской аквакультуры. На вопросы о современном состоянии рыбной отрасли и вызовах, с которыми ей пришлось столкнуться, Fishnews ответил областной министр по рыболовству Иван Радченко .

О ЛОСОСЕВОЙ ПУТИНЕ И УЧАСТКАХ

— Одна из наиболее острых сейчас тем в отрасли — это лососевая путина. Иван Борисович, как в нынешнем году был организован промысел в Сахалинской области и каковы предварительные результаты по разным районам вылова и разным видам тихоокеанских лососей?

— Лососевая путина в этом году оказалась непростой — как для Сахалинской области, так и для других регионов Дальнего Востока. Первоначально на Сахалине и Курилах прогнозировалась добыча 37 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе 17 тыс. тонн горбуши и 17,3 тыс. тонн кеты. Однако по данным на 6 октября, рыбакам удалось поймать лишь 11,6 тыс. тонн тихоокеанских лососей, тогда как на ту же дату прошлого года было освоено 17,7 тыс. тонн. К уровню 2024 года, когда на 6 октября вылов приближался к 47 тыс. тонн, падение выглядит еще более заметным — практически в четыре раза.

В прошлом году горбушу ловили на юге, юго-востоке Сахалина, а в нынешнем году рыба в эти районы не пришла. В целом Восточно-Сахалинская подзона, на которую традиционно приходятся основные объемы добычи тихоокеанских лососей по области, в 2026 году очень серьезно просела по уловам. Вылов кеты здесь практически в пять раз уступает показателям за аналогичный период и 2025, и 2024 годов. Объемы добычи горбуши по сравнению с уровнем 2024 года сократились в разы, хотя в сравнении с путиной прошлого года удалось немного прибавить, но тут нужно отметить, что вылов горбуши в 2025 году был минимальным.

На Северных Курилах уловы нерки и кижуча уступают прошлогодним в два и три раза соответственно. По сравнению с 2024 годом снижение еще более заметно. По горбуше в этом промысловом районе уловы также снизились в разы. Вид лососей, по которому уровень добычи более-менее получилось сохранить, — это кета, хотя и тут мы видим снижение по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

На Северо-Западном Сахалине удалось выбрать первоначально рекомендованный объем и даже превысить его — здесь была корректировка прогнозируемого вылова. Всего на 6 октября поймано 1300 тонн горбуши. Но надо понимать, что на северо-запад Сахалина приходятся сравнительно небольшие объемы добычи в масштабах области. Отмечу, что в район подходила рыба меньше обычных размеров, и эта особенность тоже не порадовала.

По результатам весенне-летней съемки был скорректирован прогнозируемый вылов горбуши в Южно-Курильской зоне. Изменения позволили установить сроки промысла на островах, однако подходов рыбы практически не наблюдалось.

Региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб приняла ряд мер, направленных на сохранение водных биоресурсов. В частности, в заливах Анива и Мордвинова промысел горбуши был возможен только после заполнения нерестовых рек производителями на 50% и выше. В заливе Терпения и на юго-западном побережье Сахалина промысел горбуши был закрыт. На морских участках в Восточно-Сахалинской подзоне от мыса Терпения до мыса Крильон приказ Минсельхоза России предусматривал ограничение длины ставных неводов.

Если смотреть статистику по видам тихоокеанских лососей, то горбуши в целом по области поймали порядка 6,8 тыс. тонн. В аналогичном четном 2024 году было добыто порядка 32 тыс. тонн.

Кеты освоили около 4,2 тыс. тонн, тогда как в прошлом году — 14 тыс. тонн. Вылов нерки составил около 568 тонн, в 2025 году – 1118 тонн. Кижуча — 107 тонн против 310 тонн за предыдущий год.

— Отдельно также фиксируются объемы, добываемые в рамках товарной аквакультуры. Как ситуация обстоит здесь?

— Изъятие горбуши в рамках товарной аквакультуры составило всего 84 тонны, кеты — 2 тыс. тонн. Если ранее мы говорили, что происходят цикличные колебания численности рыбы, климатические изменения распространяются в первую очередь на горбушу, то в этом году не подошла и кета заводского происхождения. Притом что выпуски и скат молоди в прошлые годы были неплохие. Вероятно, на подходах сказались процессы в местах нагула.

Результаты лососевой путины этого года предстоит обсудить на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС): там будут подводиться итоги по разным регионам ДФО. Конечно, если ученые говорят о циклах, то всех волнует, как долго продлится спад и когда ждать улучшения ситуации.

— Рыбоводная путина тоже не порадовала в этом году результатами…

— Сахалинская область лидирует в стране по количеству лососевых рыборазводных заводов. И встал вопрос: как быть с предприятиями, если минимальные возвраты тихоокеанских лососей не обеспечат возможность закладки икры на инкубацию? Можно ли эти мощности использовать для разведения других объектов, помимо тихоокеанских лососей? Законсервировать ли заводы и ждать улучшения обстановки?

Отдельный вопрос: как быть с арендованными государственными рыборазводными заводами. Предприятия платят десятки миллионов рублей за аренду, и эти расходы покрывались за счет возвратов рыбы. Но что делать теперь? Этот вопрос обсуждается. Мы находимся на постоянной связи с предприятиями.

— Переоформление рыболовных участков на новый срок завершилось по стране 1 июня, а до 1 октября нужно было внести первую часть платежа за перезаключение договора. Какие вопросы в связи с прошедшей кампанией по перезакреплению РЛУ остаются в Сахалинской области? Так понимаю, что итоги: по какому количеству участков внесен платеж — еще предстоит подвести.

— Да, мы сейчас как раз анализируем результаты переоформления с учетом необходимости внесения первой части платы. Напомню, что всего в регионе был предоставлен в пользование 531 участок для добычи анадромных видов рыб. В рамках единой заявительной кампании перезакрепили 350 участков для промышленного лова и два участка для организации любительской рыбалки.

Но не по всем РЛУ пользователи, увидев результаты путины и столкнувшись с неопределенностью подходов тихоокеанских лососей в перспективе, внесли первый платеж. То есть предстоит расторжение договоров.

И сегодня стоит вопрос: что делать с высвобождающимися акваториями. Формировать новые участки и выставлять их на аукцион либо же повременить с продажей? Это предстоит решить.

— Министерство сельского хозяйства РФ представило недавно проект постановления о переносе платежей за перезакрепление рыболовных участков начиная со второй части платы. Ждут ли этого решения в Сахалинской области?

— Кому-то из пользователей такая отсрочка — с возможностью вносить платеж не до, а уже после путины — станет определенной поддержкой — при условии, что уловы в следующем году окажутся неплохие. То есть тут все-таки многое зависит от результатов дальнейших промысловых сезонов.

ОБ УСПЕХАХ ПО СЕЛЬДИ

— Вылов лососей снизился. А добыча каких объектов у предприятий Сахалинской области, напротив, пошла вверх? Так понимаю, речь идет прежде всего о сельди?

— Да, на фоне тяжелой лососевой путины главным драйвером промысла для Сахалинской области стала сельдь. По данным на 20 сентября, рыбаки поймали 134 тыс. тонн — это на 67,8% больше, чем годом ранее.

Наиболее заметный рост показала работа в Восточно-Сахалинской подзоне. В этом промысловом районе вылов сельди приблизился к рекомендованному наукой объему 91 тыс. тонн. Специалисты говорят об увеличении запасов сахалино-хоккайдской популяции и считают, что в ближайшие годы такая тенденция сохранится, что не может не радовать.

Также к берегам Сахалина подошел тунец, и в нынешнем году по нашей инициативе были введены рекомендованные объемы добычи этой рыбы. Изначально специалисты установили для освоения 30 тонн. Предприятия освоили более половины предложенных объемов, и в октябре Бюро Отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве поддержало увеличение рекомендованного объема до 50 тонн.

Но надо понимать, что экономика промысла той же сельди другая, нежели у добычи тихоокеанских лососей.

— Министерство сельского хозяйства России представило проект приказа об изменении разрешенных сроков спецпромысла сельди в Западно-Камчатской подзоне. На добычу планируется отвести больше времени. Сахалинская область не раз выступала с предложениями по развитию сельдяного промысла. Эти изменения также поддерживаете?

— У предприятий Сахалинской области есть доли квот на вылов сельди, в том числе в Западно-Камчатской подзоне. Поэтому мы и ранее предлагали скорректировать правила добычи этого объекта, и сейчас поддерживаем представленные изменения. Расширение временных рамок позволит более эффективно осваивать ресурс. И в том числе обеспечит более плавный переход флота с минтаевой путины на промысел сельди.

— При этом изменения предложены в формате поправок в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. И здесь остается проблема, что изменение правил — длительная процедура и она не всегда успевает за переменами в состоянии запасов и промысловой практикой. В сентябре руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что с Минэкономразвития обсуждается облечение процедур.

— Да, это проблема, с которой мы сталкиваемся, — очень сложный процесс внесения изменений в правила рыболовства. Острые, горящие вопросы нам во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства России и Росрыболовством удается решать через принятие приказов Минсельхоза в рамках механизма улучшения условий для бизнеса.

МАРИКУЛЬТУРА, «ДОСТУПНАЯ РЫБА» И ТРАДИЦИОННЫЙ ПРОМЫСЕЛ

— Как обстоят дела в таком сравнительном молодом для рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области направлении, как морская аквакультура?

— Здесь мы видим определенное движение вперед. Напомню, что в нашем регионе для морской аквакультуры образовано 27 рыбоводных участков — в заливе Анива, на западном побережье. Развитие марикультуры на островах — это в том числе диверсификация рыбного хозяйства региона, расширение возможностей его экономики.

Участки под марикультуру закреплены за 14 компаниями. Объекты выращивания — гребешок, трепанг, мидии, устрицы и морской еж.

В 2024 году группа компаний «Гольфстрим» получила по результатам аукциона участок в лагуне Буссе площадью порядка 2,2 тыс. га. Договор с инвестором заключен на 25 лет.

В прошлом году компания выпустила в лагуне свыше 700 тыс. экземпляров молоди трепанга, в мае 2026 года было выпущено более 400 тыс. особей. Первый коммерческий урожай ожидается в 2028 году. В июне минувшего года в залив Анива отправилась первая партия молоди приморского гребешка — 30 тыс. экземпляров.

Также в июне Сахалинский филиал ВНИРО по заказу «Гольфстрима» провел первую за 63 года полную бентическую съемку лагуны Буссе. Специалисты отобрали почти 230 проб на 65 станциях. Полученные данные обеспечивают научную базу для оценки состояния экосистемы Буссе в условиях интенсивного освоения. Также в этом году на Петербургском международном экономическом форуме правительство области и группа компаний «Гольфстрим» закрепили договоренности о строительстве на юге Сахалина завода по выращиванию молоди ценных объектов аквакультуры — это гребешок и морской еж.

Еще одна сфера приложения сил — марикультура на Курилах. Неслучайно возможности этой отрасли на островах представляли и в рамках «Дня курильского инвестора в Москве» весной, и на Восточном экономическом форуме в сентябре. Развитие направления — это, конечно, и создание сопутствующей инфраструктуры. Компании «Альбакор» и «Натали» завершают строительство цеха по переработке и сортировке водных биоресурсов в Южно-Курильске и фермы по выращиванию морского ежа на Кунашире.

Для развития аквакультуры работаем с правовой базой. В мае на всероссийском совещании по вопросам отрасли, которое проводило Федеральное агентство по рыболовству, предложили дополнить методику для расчета изъятия объектов пастбищной аквакультуры коэффициентом по серому морскому ежу в Южно-Курильской зоне. Также предлагаем учесть показатель для расчета по устрицам Восточно-Сахалинской подзоны — с учетом перспектив выращивания этого объекта.

Кроме того, на наш взгляд, нужно принять во внимание перспективы воспроизводства водных биоресурсов для рыбаков-любителей, туризма.

Отмечу, что в условиях снижения подходов тихоокеанских лососей бизнес изучает, например, возможности выращивания форели.

— На большой отраслевой выставке в Санкт-Петербурге компании из Сахалинской области представляли в том числе уже реализованные проекты по развитию рыбопереработки. Какие показатели в этом году по производству продукции из водных биоресурсов?

— За январь-август предприятия нашей области выпустили 372,2 тыс. тонн рыбной продукции. В денежном выражении это более 60 млрд рублей. По сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года производство увеличилось на 43,4 тыс. тонн.

— Несмотря на непростую «красную» путину в регионе продолжает работать программа «Доступная рыба». Что и в какие периоды поставляют рыбаки?

— Невзирая на снижение объемов добычи и значительный рост рыночных цен на тихоокеанских лососей, предприятия региона идут нам навстречу и отгружают часть улова для реализации в рамках проекта «Доступная рыба». Мы продолжаем работу по поручению, которое дал губернатор Валерий Лимаренко: обеспечивать сахалинцев и курильчан рыбной продукцией по социальным ценам. С начала года таким образом реализовано свыше 2,2 тыс. тонн свежевыловленной рыбы — на 16% больше, чем годом ранее. По программе продано порядка 100 тонн горбуши и более 19 тонн кеты.

В основном горбуша добывалась в северных и центральных районах Сахалина. Но несмотря на логистические сложности, удалось организовать продажу рыбы и в южных населенных пунктах острова. Были обеспечены поставки и в Южно-Курильский район.

Социальная цена на лосось была примерно в семь раз ниже обычной рыночной. Так, горбуша продавалась в рознице по 150 рублей за килограмм.

Вообще программа «Доступная рыба» реализуется круглогодично. Поставки организованы по сезонному принципу: летом, во время лососевой путины, — это горбуша и кета, осенью — кета, зимой — навага, весной — минтай и треска, камбала доступна практически весь год. Традиционно хочу поблагодарить наши предприятия за участие в программе. Это очень важная работа.

— Какие каналы используете, чтобы люди могли быстро узнавать о местах реализации продукции?

— О времени и местах продажи сообщаем людям с помощью пуш-уведомлений в приложении «Острова 65», Географической информационной системы Сахалинской области» (ГеоИС), специализированного канала регионального министерства по рыболовству в «Макс» — «Доступная рыба — Сахалинская область». Также о реализации можно узнать из публикаций местных администраций. Для нас это очень важная составляющая — чтобы люди могли легко и вовремя узнавать о возможности приобрести рыбную продукцию, от доступности информации во многом зависит успех программы в целом.

— Еще один мой вопрос не связан с промышленным ловом. В федеральное законодательство внесли изменения в сфере традиционного рыболовства. Готовитесь к работе по новым правилам?

— Гражданам — представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока для рыболовства больше не потребуется подавать заявки: для организации добычи водных биоресурсов будет использоваться информация из реестра, который ведет Федеральное агентство по делам национальностей. При этом вводится понятие годовой нормы вылова: добыча должна укладываться в этот показатель. Годовые нормы должны ежегодно устанавливать региональные органы власти по согласованию с Федеральным агентством по рыболовству.

Мы в Сахалинской области проводили ряд совещаний с участием науки и территориального управления Росрыболовства, для того чтобы подготовиться к изменениям законодательства. Готовим правовые акты, которые будут регламентировать вопросы организации традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. Конечно, это новый этап в истории традиционного промысла.

— Нынешний промысловый год движется к завершению, но начнется новый. Какую работу продолжите?

— В центре внимания традиционно вопросы, связанные с лососевой путиной. Прогноз на сезон наука представляет в начале года. Также всегда в зоне внимания остаются правила рыболовства, при необходимости предлагаем изменения этого документа. Занимаемся тематикой не только промышленного, но и других видов рыболовства. Обеспечивать возможности для наших рыбаков-любителей — важнейшая задача, которую ставит перед нами губернатор.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews