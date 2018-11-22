22 ноября 2018 года

В Арктике станет больше заповедных мест

К 2024 г. в границах Арктической зоны появятся пять новых особо охраняемых природных территорий. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Общая площадь северных ООПТ составит 3,6 млн га, рассказал глава Минприроды на форуме «Дни Арктики в Москве». Новые особо охраняемые природные территории будут созданы в рамках национального проекта «Экология». Всего он предусматривает образование 24 новых ООПТ до 2024 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, в Республике Коми планируется открыть национальный парк «Койгородский», а в Республике Саха (Якутия) появятся нацпарк «Кыталык», заповедники «Медвежьи острова» и «Большое Токко», заказник «Лаптевоморский».

Директор Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела (Росзаповедцентр) Андрей Барышников отметил, что одновременно предполагается расширить территории существующих арктических ООПТ не менее чем на 15 млн га.

«Самое главное – соблюсти баланс между коренным населением, промышленниками, экологами и сохранением биологического разнообразия уникальной экологической среды арктической зоны», – подчеркнул глава Росзаповедцентра.

Fishnews