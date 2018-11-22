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Заседание Азово-Черноморского бассейнового научно-промыслового совета. Фото пресс-службы правительства Ростовской области

Ростовская область увеличит субсидии рыбной отрасли

В бюджете Ростовской области на 2019 г. объем финансирования поддержки предприятий рыбохозяйственного комплекса составит 135 млн рублей. Это почти вдвое больше суммы субсидий, выделенных в нынешнем году.

Подпрограмма развития рыбного хозяйства в Ростовской области действует уже седьмой год. Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, безвозвратные субсидии выделяются для предприятий аквакультуры, рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих организаций. В 2018 г. на эти цели из областного бюджета предоставлено почти 70 млн рублей. На будущий год сумму решено увеличить.

На заседании Азово-Черноморского научно-промыслового совета 21 ноября замминистра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Светлана Полуляшная заявила, что регион выделит дополнительные средства на поддержку рыбной отрасли.

«Ко второму чтению бюджета на 2019 год эта сумма составит 135 млн рублей», – уточнила она. Областные власти рассчитывают, что расширение субсидий будет стимулировать производителей к дальнейшему росту объема и переработки продукции.

По словам заместителя руководителя Росрыболовства Василия Соколова, регион традиционно является одним из лидеров в сфере аквакультуры. Донские хозяйства выращивают более 22 тыс. тонн товарной рыбы – 12% от общероссийского производства.

«Это направление перспективно, в области выращивается относительно недорогая рыба, доступная широким слоям населения. Уверен, что область удержит и будет развивать эту нишу и дальше», – отметил Василий Соколов.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство
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