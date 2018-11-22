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Таганрогский залив в Азовском море. Фото malamash («Википедия»)

Украину предостерегли от авантюр в Азовском море

МИД России предупредил, что ответственность за возможное дальнейшее обострение ситуации в Азово-Керченской акватории ложится на Украину и государства, поддерживающие ее провокационные действия.

«Россия решительно отвергает любые обвинения в свой адрес относительно агрессивных и незаконных действий в Азовском море и Керченском проливе», – говорится в заявлении министерства.

«Осуществляемые Береговой охраной Пограничной службы ФСБ России проверки судов в Азово-Керченской акватории обоснованы и правомерны, – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. – Увеличение их числа с апреля 2018 года вызвано усилением мер безопасности в Керченском проливе в связи с вводом в эксплуатацию первой очереди Крымского моста, а не желанием оказать политическое либо экономическое давление на Украину, как это пытаются представить в Киеве, Вашингтоне и Брюсселе».

При этом отмечается, что «действия российских пограничников не носят дискриминационного характера». По данным МИДа, 48% судов, осмотренных в апреле-октябре 2018 г., проследовали в российские порты или из них, сообщает корреспондент Fishnews.

«Действия же Украины, которая объявила о создании военно-морской базы в Бердянске и систематически закрывает отдельные районы Азовского моря для проведения артиллерийских стрельб, как раз и направлены на милитаризацию Азовского моря, - сказано в заявлении. - Российская Федерация открыта к конструктивному диалогу по ситуации в Азовском море и хотела бы предостеречь Украину от противоречащих международному праву попыток пересмотреть нынешний статус Азовского моря как внутренних вод двух стран. В этой связи призываем Киев воздержаться от любых авантюр, направленных на одностороннее установление государственной границы в Азовском море, которую Россия не признает».

Напомним, ситуация в регионе стала накаляться после задержания Украиной российского сейнера «Норд» 25 марта текущего года. В ноябре стало известно, что в соседнем государстве удерживаются 15 судов, ранее заходивших в порты Крыма.

Fishnews
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