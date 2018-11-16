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Бердянский морской торговый порт. Фото Foreman 1982 («Википедия»)

Ситуация в Азовском море накаляется

Задержанием 15 судов Украина толкает Россию на резкие ответные действия, заявил сенатор Франц Клинцевич. Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг сейнера «Норд». Представитель МИД Мария Захарова высказалась о законопроекте «О прилегающей зоне Украины».

В Софведе обещают «ответку»

Украинские пограничники задержали 15 судов, ранее заходивших в порты Крыма. Суда находятся в портах Бердянска и Мариуполя на побережье Азовского моря, сообщило УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. При этом не указано, в каких странах этот флот зарегистрирован, сообщает корреспондент Fishnews.

«Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российских судах или судах иностранных государств – и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма, - заявил на своей странице в «Фейсбуке» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. – Нас буквально толкают на резкие ответные действия. Да, мы буквально в минуты способны перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать. По сути, Украина сама реально разрывает соглашение об Азовском море, от которого только она и пострадает».

Президент пожаловался на трудности обмена

Эскалация российско-украинских отношений произошла после задержания сейнера «Норд». Глава государства Владимир Путин на пресс-конференции 15 ноября затронул события, связанные с удержанием экипажа «Норда» на Украине: «У действующих сегодня киевских властей нет желания обменивать незаконно удерживаемых лиц. Это мы видели и по задержаниям в рамках захвата людей в Азовском море. Взяли моряков задержали. Это незаконное задержание», - сказал президент.

Он отметил, что по действующим соглашениям «ловить рыбу можно где угодно», нельзя лишь заходить в территориальные воды.

«Капитана до сих пор там держат. Это абсолютно незаконные действия. В то время, когда наши пограничники задержали соответствующее судно, желания даже не было (у украинских властей – прим. Fishnews) по этому поводу разговаривать, как будто этих людей не существует. Так киевские сегодняшние власти относятся к своим гражданам», – подчеркнул Владимир Путин.

В МИДе раскритиковали украинский законопроект

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О прилегающей зоне Украины». Он предусматривает возможность для пограничных и военных кораблей контролировать 12 миль за пределами территориального моря.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 15 ноября отметила, что принятие законодательства о прилежащей зоне – право государства, вытекающее из положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Так, в России действует федеральный закон «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ», привела пример представитель внешнеполитического ведомства.

«Вместе с тем важно, чтобы нормы национального законодательства и их применение на практике не противоречили международному праву. В частности, вопросы разграничения прилежащих зон России и Украины в Черном море должны решаться по соглашению сторон, как это предусмотрено международным правом, включая действующие двусторонние договоры», – сказала Мария Захарова.

Она обратила внимание на особенности статуса Керченского пролива и Азовского моря.

«Первый в настоящий момент находится под полным суверенитетом России как единственного прибрежного государства. Что касается Азовского моря, то это совместные внутренние воды (часть территории) России и Украины как в силу действующих двусторонних договоров, так и обычного международного права. Данный статус закреплен, в частности, Договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года, который является бессрочным и не предполагает одностороннего прекращения. Соответственно, исходим из неприменимости к этим морским пространствам украинского законодательства о прилежащей зоне», - подчеркнула Мария Захарова.

Fishnews

  • Бердянский морской торговый порт. Фото Foreman 1982 («Википедия»)
  • Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КЛИНЦЕВИЧ. Фото пресс-службы СФ
  • Президент Владимир ПУТИН на пресс-конференции. Фото пресс-службы главы государства
  • Официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА на брифинге. Фото пресс-службы министерства
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