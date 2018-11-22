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В Астраханской области пограничники задержали партию осетров, севрюги и белуги без документов. Кадр оперативной съемки

Браконьерская осетрина «потянула» на 20 миллионов

В Астраханской области пограничники задержали партию осетров, севрюги и белуги без документов. Рассчитанный по новым таксам ущерб от незаконного промысла и оборота ценных биоресурсов превысил 20 млн рублей.

Микроавтобус Hyundai остановили около парома через реку Ахтерек в Володарском районе. Машиной управлял местный житель. В багажном отделении лежали 14 мешков со свежей рыбой - более 130 экземпляров осетров, севрюги и белуги общим весом около 400 кг, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

Водитель представился выдуманными именем и фамилией, позже он рассказал, что сделал это от большого испуга. Легенда появления осетровых в машине нисколько не удивила пограничников: мешки с рыбой мужчина якобы нашел на берегу реки и забрал себе для личного употребления. Официально задержанный нигде не работает, с его слов, на жизнь зарабатывает скупкой и перепродажей рыбы-частика. Ведется разбирательство.

Новые таксы для исчисления размера ущерба водным биоресурсам утвердили в начале ноября. Стоимость наиболее ценных и редких видов рыб выросла в 15-20 раз. Так, один экземпляр белуги оценивается в 206 625 рублей, русского осетра – в 138 024 рубля, севрюги – в 70 393 рубля.

Fishnews

  • В Астраханской области пограничники задержали партию осетров, севрюги и белуги без документов. Кадр оперативной съемки
  • Осетрину нашли в микроавтобусе. Кадр оперативной съемки
  • В багажном отделении лежали 14 мешков со свежей рыбой. Кадр оперативной съемки
  • Рассчитанный по новым таксам ущерб от незаконного промысла ценных биоресурсов превысил 20 млн рублей. Кадр оперативной съемки
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