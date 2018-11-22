22 ноября 2018 года

В США изучили влияние климата на нерест минтая

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA, НОАА) Соединенных Штатов изучило факторы, влияющие на изменение сроков нереста минтая на Аляске. Полученные результаты планируют превратить в инструмент прогнозирования.

Изменение периода нереста рыбы имеет экологические и экономические последствия для рыболовства. Сроки нерестового сезона очень важны для выживания молоди. Многие морские рыбы мечут икру в определенный период, чтобы появление мальков совпало с увеличением численности планктона. Если потомство появится слишком рано, для него может не хватить корма. А если мальки выклюнутся из икринок поздно, то им не хватит времени, чтобы вырасти, и это отразится на выживаемости. Изменение сроков нереста оказывает непосредственное влияние на восстановление популяции минтая. А, следовательно, и на вылов.

Исследование основано на информации о времени нереста минтая в заливе Аляска за последние 32 года, сообщили Fishnews в пресс-службе NOAA. Ученые провели анализ данных, в том числе сведений о размерах мальков, возрасте и плотности популяции, готовности самок к нересту. Эта информация, а также исследования морских процессов, лабораторные эксперименты и определение возраста рыб позволили биологам доказать влияние климата и возрастной структуры популяции на период и длительность нереста. Кроме того, результаты помогли спрогнозировать время нереста при различных сценариях потепления климата и смертности минтая.

Руководитель проекта, морской биолог Лорен Роджерс (Lauren Rogers), отметила, что для эффективного мониторинга и управления популяцией минтая необходимо понимать причины изменения нерестового периода. Исследования, проведенные ее командой, подтверждают влияние климата и промысла на нерест. За три десятилетия разброс в сроках выметывания икры составил около трех недель. При этом потепление приводит к более раннему и более долгому нересту.

По мнению Лорен Роджерс, в связи с тем, что температура будет постоянно выше порогового уровня, сроки нереста минтая постепенно стабилизируются. Однако каким образом изменение климата отразится на синхронизации появления мальков и зоопланктона весной, исследователи пока сказать не могут.

Ученые также пришли к выводу, что рыболовство прямым образом влияет на возрастную структуру популяции и сроки размножения рыб. Специалисты выяснили, что более взрослые самки минтая начинают выметывать икру раньше и делают это дольше, чем молодые. Промысел, направленный на добычу только крупных взрослых особей, приводит к омоложению популяции и сокращает период нереста. Построенные командой модели показали, что изменение возрастной структуры популяции из-за промысловой нагрузки может привести к тому, что нерест начнется на 7 дней позже обычного срока и будет короче на 9 дней, чем у популяции, которую не облавливали. Биологи NOAA надеются, что в будущем смогут превратить эти модели в инструмент прогнозирования.

Fishnews