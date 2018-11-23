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Официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА. Фото пресс-службы министерства

Мария Захарова напомнила Евросоюзу о «Норде»

Россия до сих пор не знает позицию ЕС относительно захвата Украиной сейнера «Норд», отметила спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о ситуации в Азовском море.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что ЕС может предпринять «конкретные меры» по урегулированию ситуации в регионе. Как сообщает РИА Новости, Федерика Могерини призвала Россию воздержаться от проверок судов.

Провокационные шаги Киева в регионе остаются без внимания со стороны Брюсселя, подчеркнула на брифинге Мария Захарова. По ее мнению, претензии Евросоюза к России носят «селективный» характер.

«Мы до сих пор не узнали, хотя были настойчивы в этом вопросе, есть ли у Евросоюза позиция в отношении организованного Украиной 25 марта силового захвата в Азовском море российского рыболовецкого сейнера «Норд» и в чем эта позиция состоит. Напомню, что члены экипажа судна около полугода удерживались украинскими властями на надуманных основаниях, а его капитану, находящемуся на Украине, и по сей день грозит тюремный срок. В этой ситуации встает закономерный вопрос, в какой степени забота Евросоюза о правах человека перевешивает конъюнктурные интересы, носит реальный, а не декларативный характер», - сказала представитель министерства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Мария Захарова также заявила, что осмотры российскими пограничниками судов в Азовском море и Керченском проливе проводятся на законных основаниях, при этом осматриваются не только украинские, но и российские суда. «В свою очередь, нас не может не тревожить, что за завесой информационного шума о некой «милитаризации» Азовского моря украинские власти целенаправленно нагнетают в регионе напряженность», - обратила внимание спикер российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 23 ноября в Киеве должен начаться судебный процесс над капитаном «Норда» Владимиром Горбенко.

Fishnews

  • Официальный представитель МИД России Мария ЗАХАРОВА. Фото пресс-службы министерства
  • Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика МОГЕРИНИ. Фото Union Europea En Perù («Википедия»)
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