13 ноября 2018 года

Капитана «Норда» будут судить позднее

В Киеве перенесли дату начала рассмотрения уголовного дела против капитана сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщают украинские СМИ. Причиной называют болезнь судьи.

Судебный процесс предполагали начать 12 ноября, сообщает корреспондент Fishnews. Однако Оболонский райсуд Киева перенес заседание на 23 ноября, пишет украинское издание «Крым. Реалии» со ссылкой на пресс-службу так называемой «прокуратуры Автономной Республики Крым».

Напомним, что после возвращения в Россию семерых рыбаков задержанного украинскими пограничниками сейнера, Владимир Горбенко остался единственным из экипажа «Норда», кого до сих пор удерживают на Украине. Само судно киевские власти пытаются продать на аукционе.

Fishnews