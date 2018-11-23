23 ноября 2018 года

Максим Бергеля: Принятые ограничения по сетям на Амуре – максимально возможные

Если наука подтвердит необходимость дальнейшего снижения промысловой нагрузки на лосось Амура, то делать это нужно не за счет плавных сетей или закрытия промысла в отдельных районах Хабаровского края, уверен председатель АРУК Максим Бергеля.

Результаты лососевой путины в Хабаровском крае показали, что внесенными в правила рыболовства изменениями удалось повлиять на ситуацию с промысловой нагрузкой. Сейчас предстоит определиться с дальнейшими мерами по сохранению ресурса, которые не должны перерасти в полный запрет и остановку промысла на осенней кете для отдельных районов Амура, отметил председатель Ассоциации рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

На заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Петропавловске-Камчатском представитель рыбацкой общественности обратил внимание на статистику вылова по каждому виду орудий промысла из разрешенных на Амуре. По его словам, это должно помочь в оценке истинной картины влияния сетей и ставных неводов на ресурс. «Вопрос даже не в количестве, а в той промысловой нагрузке, которую создает то или иное орудие лова», – подчеркнул председатель АРУК.

Если наука все-таки придет к выводу о необходимости искать другие меры снижения промысловой нагрузки, то делать это надо не за счет сетей и не только по Ульчскому и Комсомольскому районам, добавил Максим Бергеля. «Те ограничения, которые были приняты в прошлом году, в подавляющем большинстве касаются именно сетных орудий лова. Как следствие – предприятия нашей ассоциации, которые по объективным причинам не могут использовать ставные орудий лова, добыли в эту путину на 10% меньше. А по некоторым компаниям, в частности на участках с большими глубинами, уловы сократились на 30-40%, – сообщил Fishnews руководитель ассоциации. – Закрытие же промышленного рыболовства в отдельных районах лишь оголит реку, обострив проблему браконьерства, и приведет к социальному напряжению среди местного населения».

Поэтому, по его словам, если наука считает, что необходимо дальнейшее снижение промысловой нагрузки, то добиваться этого необходимо за счет орудий, применяемых в низовьях Амура и лимане. «Хотя, повторюсь, мы считаем, что принятых мер по промысловой нагрузке в принципе уже достаточно. Главный вопрос на сегодня – проблемы с регулированием промысла, т.е. все те аспекты, которые входят в компетенцию региональной комиссии по анадромным», – высказал позицию ассоциации Максим Бергеля.

Свои предложения по оптимизации регулирования рыболовства на Амуре Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края намерена представить на рабочей группе ДВНПС при подготовке региональных стратегий промысла.

Важным шагом, по мнению представителя рыбацкого бизнеса, стало решение, консолидировано выдвинутое ассоциациями Хабаровского края, о необходимости отказаться от добычи летней кеты на Амуре и в лимане. «Таким образом, фактически вопрос по летней кете и горбуше можно считать решенным, – прокомментировал председатель АРУК. – Будем надеяться, что эти меры, плюс рыбоохрана, в которую активно включены в том числе члены нашей ассоциации, помогут восстановить ресурс и через несколько лет возобновить его промысел». Участники соглашения, по словам Максима Бергеля, предложили присоединиться к ограничениям и представителей коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

Fishnews