21 ноября 2018 года

Летней кете на Амуре дадут восстановиться

Три отраслевых объединения Хабаровского края пришли к выводу о необходимости в следующем году отказаться от промысла летней кеты на Амуре и лимане. Такая мера направлена на сохранение ресурса, оказавшего в сложном состоянии.

К решению о необходимости ввести ограничения на промысле лососей пришли Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна (АРПА), Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

Состояние запасов летней кеты критическое, отметил в беседе с корреспондентом Fishnews руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Как показала практика, выставляться на промысел при таких подходах рыбы экономически неэффективно, ресурсу надо дать время восстановиться, поэтому предприятия и пришли к выводу, что нужно отказаться от добычи этого объекта в 2019 г.

Информация об этом была озвучена на Дальневосточном научно-промысловом совете, которое проводил 16 ноября в Петропавловске-Камчатском заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.

«Отказ от промысла летней кеты при естественном и заводском воспроизводстве ресурса, а также ужесточение охраны нерестилищ позволит предотвратить ситуацию 1940-х годов, когда лов летней кеты был надолго прекращен из-за катастрофического сокращения популяции», – прокомментировали итоги ДВНПС в пресс-службе Росрыболовства.

Материальные средства, которые будут сэкономлены за счет невыставления на промысел, предприятия планируют направить на содействие рыбоохране. Бизнес-сообщество также обратилось к Федеральному агентству по рыболовству с тем, чтобы в Хабаровский край были направлены дополнительные рыбинспекторы. Это предложение нашло поддержку, рассказали участники заседания ДВНПС.

Fishnews