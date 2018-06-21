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Добыча лосося в Сахалинской области

Дальневосточных рыбаков ждут большие изменения

Изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна вступят в силу с 1 июля. В документе предусмотрены новые условия по учету уловов, которые доставляются в живом, свежем или охлажденном виде; поправки по промыслу тихоокеанских лососей, суточные нормы для рыбаков-любителей.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 4 июня 2018 г. № 228 «О внесении изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна…».

В документ вошел большой блок новых мер регулирования промысла тихоокеанских лососей. Учитывать эти изменения необходимо рыбакам, которые осуществляют лов в Камчатском, Хабаровском краях, Сахалинской области. Росрыболовство ранее поручило своим территориальным управлениям провести разъяснительную работу с пользователями, чтобы они подготовились к новым требованиям. Поправки вышли и по другим объектам рыболовства.

Нововведения предусмотрены по учету уловов, которые доставляются в прибрежные регионы в живом, свежем или охлажденном виде, сообщает корреспондент Fishnews.

Новый документ важен и для рыбаков-любителей: как и по другим бассейнам, установлены суточные нормы добычи. Такая мера должная помочь бороться с подменой любительской рыбалки промышленным ловом.

Кроме того, правила приводятся в соответствие с изменениями федерального закона о рыболовстве, вступающими в силу с 2019 г., – по использованию термина «рыболовный участок» вместо «рыбопромысловый».

Приказ Минсельхоза с прилагаемыми поправками смотрите в прикрепленном файле внизу страницы.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
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