19 ноября 2018 года

Регионам предложат стратегии промысла лососей

В следующем году перед лососевой путиной для регионов Дальнего Востока планируется вновь утвердить стратегии промысла. Для подготовки предложений создана рабочая группа.

Заседание Дальневосточного научно-промыслового совета прошло на этот раз в Петропавловске-Камчатском. Прежде всего ДВНПС рассмотрел распределение общего допустимого улова на 2019 г. по видам квот. Напомним, что ОДУ на предстоящий год для рыболовства во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономзоне, на континентальном шельфе России и в Каспийском море утвержден приказом Минсельхоза от 9 ноября 2018 г. № 516.

Затем обсудили предложения по ограничению промысла лососевых на Амуре, консолидированно выдвинутые тремя ассоциациями Хабаровского края. «Мера связана со снижением запаса и высокой промысловой нагрузкой на летнее стадо кеты. Отказ от промысла летней кеты при естественном и заводском воспроизводстве ресурса, а также ужесточение охраны нерестилищ позволит предотвратить ситуацию 1940-х годов, когда лов летней кеты был надолго прекращен из-за катастрофического сокращения популяции», – рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В текущем году перед путиной утвердили региональные стратегии промысла тихоокеанских лососей. Участники ДВНПС отметили действенность принятых мер. Теперь создана специальная рабочая группа для подготовки предложений по стратегии на 2019 г. Как отметил председатель научно-промыслового совета, замглавы Росрыболовства Петр Савчук, отчитаться о работе и представить проект решений необходимо к марту, чтобы утвердить их на весеннем заседании ДВНПС.

В этом году дальневосточные рыбаки добыли рекордный объем тихоокеанских лососей – более 675 тыс. тонн. При этом почти 500 тыс. тонн освоил Камчатский край.

Поступили предложения по доработке проекта новых правил для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Рабочей группе ДВНПС поручено проработать возможность исключения маломерных судов из перечня плавсредств, подлежащих оценке и освидетельствованию на соответствие Международному кодексу по управлению безопасностью (МКУБ); проработать методику учета уловов для прибрежного рыболовства при доставке на берег в живом, свежем и охлажденном виде. Чтобы устранить принципиальные разногласия по документу, который в ближайшее время будет размещен для общественного обсуждения, будут созываться внеочередные заседания ДВНПС.

Петр Савчук отдельно отметил работу Камчатки по проведению установочного совещания накануне путины с Пограничной службой. Такой опыт, по мнению замглавы Росрыболовства, следовало бы распространить. Председатель совета поручил провести аналогичные встречи с контрольно-надзорными органами, чтобы рассмотреть практику применения законодательных поправок, вступающих в силу с начала 2019 г.

С отчетом о работе Общественного совета при Росрыболовстве выступил председатель ОС, президент ВАРПЭ Герман Зверев. Напомним, что в апреле был утвержден новый состав совещательно-консультативного органа.

Заместитель руководителя Росрыболовства отметил, что обсуждения на заседаниях общественного совета проходят весьма конструктивно и качественно. «Для ведомства очень важна работа общественного совета, как экспертного органа. Все предложения, которые высказываются на заседаниях, отрабатываются профильными управлениями агентства», – заметил Петр Савчук.

Fishnews