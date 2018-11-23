23 ноября 2018 года

Рыбная отрасль в основном справилась с ЭВС

Россельхознадзор положительно оценивает степень внедрения электронной ветеринарной сертификации в рыболовстве. Проблемы остаются только с передачей данных в систему «Меркурий» с транспортных судов.

В море все прекрасно кроме перегрузов

Промежуточные итоги работы электронной ветеринарной сертификации подвел заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов. Он рассказал, что совместно с Росрыболовством для промысловых судов удалось наладить передачу информации об уловах и районе промысла в систему «Меркурий» из судовых суточных донесений.

«Эти данные транслируются в «Меркурий», «Меркурий» их обрабатывает и от лица капитана или другого уполномоченного лица этого судна оформляется электронный ветеринарный сертификат. Здесь у нас в этой сфере все хорошо», - отчитался представитель надзорного ведомства. - «Все сертификаты на вылов оформляются в автоматическом режиме за счет этих ССД».

По его оценке, сейчас в системе работает несколько сотен рыболовецких судов - практически все «серьезные рыбодобытчики». Сложности, как сообщает корреспондент Fishnews, возникают при перегрузе рыбной продукции на транспортные суда.

«Есть проблема большая с либеральными нормами нашего законодательства - у нас транспортные суда не подлежат государственной регистрации. Это вообще плохо. А для электронной сертификации это плохо тем, что эти суда не посылают ССД», - пожаловался Николай Власов.

Он отметил, что в этом случае нарушается логика: промысловое судно передает в систему данные о том, что оно осуществило перегруз, но транспортник этого не подтверждает. «А весь «Меркурий» работает на двойном подтверждении: один субъект говорит, что он отправил товар, другой субъект говорит «Меркурию», что он этот товар получил. Таким образом каждый становится контролером предыдущего участника оборота, что очень важно - чтобы не государственные органы контролировали правомерность оформления, а сами участники оборота», - подчеркнул замглавы Россельхознадзора.

Он выразил надежду, что эта проблема будет решена, в том числе с помощью электронного промыслового журнала, разработкой которого занимается Росрыболовство.

ЭВС на консервы могут вернуть в будущем году

В Россельхознадзоре также не исключают возможности возвращения переработанной продукции в перечень товаров для электронной ветеринарной сертификации, по крайней мере ведомство такие предложения внесло. Если они будут приняты, то в феврале 2019 г. можно ожидать выхода соответствующего нормативного акта. Правда, по словам Николая Власова производители могут рассчитывать на отсрочку как минимум до июля.

«Мы надеемся, что готовая молочная продукция опять будет внесена в перечень подконтрольных товаров. Это логично по крайней мере будет, с нашей точки зрения. Примерно такая же ситуация у нас с рыбными консервами. Это такой стандартный достаточно товар», - заявил замруководителя службы.

Fishnews